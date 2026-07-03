Produžite vijek trajanja baterije na telefonu: Jednu stvar možda radite pogrešno

Prilikom kupovine telefona i drugih prenosivih uređaja, jedan od najvažnijih faktora koji gledaju mnogi kupci jeste trajanje baterije.

Ipak, mnogi korisnici poslije određenog vremena primjete da baterija sve kraće traje i da je potrebno sve češće punjenje. To je prirodan proces koji pogađa gotovo sve moderne uređaje.

Iako se propadanje baterije ne može u potpunosti zaustaviti, moguće je usporiti njegovo napredovanje. Dovoljno je promijeniti jednu postavku punjenja kako bi baterija duže zadržala svoj kapacitet i odložila potrebu za zamjenom. Na taj način uređaj može ostati pouzdaniji tokom dužeg perioda korišćenja.

Ekonomija Za 15-ak dana stiže sistem koji bi čak mogao dovesti i do pojeftinjenja

Kako rade litijum-jonske baterije

Većina današnjih pametnih telefona, laptopova i drugih elektronskih uređaja koristi litijum-jonske baterije. One imaju veliki kapacitet, mogu više puta da se pune i prazne, ali vremenom prirodno gube sposobnost skladištenja energije. Zbog toga nijedna baterija ne može zadržati iste performanse zauvijek.

U podešavanjima uređaja često se može pronaći podatak o kapacitetu baterije, koji pokazuje koliko energije ona može da uskladišti u poređenju sa stanjem kada je bila nova. Na ovaj pokazatelj značajno utiču navike punjenja, jer svaki ciklus punjenja i pražnjenja postepeno doprinosi starenju baterije. Upravo zato način korištenja ima veliki uticaj na njen dugoročni vijek.

Pravilo 80-20 može napraviti veliku razliku

Stručnjaci ističu da redovno punjenje baterije do 100 odsto, kao i njeno potpuno pražnjenje, može ubrzati njeno trošenje. Zbog toga se sve češće preporučuje održavanje nivoa napunjenosti između približno 20 i 80 procenata. Takva praksa može doprinijeti sporijem gubitku kapaciteta tokom vremena.

Savjeti Soda bikarbona i pasta za zube: Smjesa koja će vam olakšati čišćenje

Pojedini korisnici primjenjuju i nešto drugačiji pristup, pa uređaj priključuju na punjenje kada baterija dostigne oko 40 ili 50 procenata. Cilj ovakvih navika jeste da se smanji opterećenje litijum-jonske baterije i što duže očuva njen kapacitet. Iako rezultati mogu da se razlikuju od uređaja do uređaja, ovakav način punjenja često se preporučuje kao jedna od metoda za produženje vijeka baterije.

Iskoristite ugrađene opcije za zaštitu baterije

Veliki broj savremenih telefona, kao i pojedini laptopovi, nude mogućnost ograničavanja maksimalnog punjenja na 80 procenata. Na uređajima koji podržavaju ovu funkciju dovoljno je pronaći odgovarajuću opciju u podešavanjima baterije i uključiti je. To je jedna od najjednostavnijih mjera za očuvanje dugoročnog zdravlja baterije.

Pored toga, mnogi uređaji imaju i adaptivno punjenje koje uči navike korisnika i prilagođava brzinu i vrijeme dopunjavanja. Cilj ove funkcije je da baterija bude spremna kada je potrebna, uz što manje nepotrebnog opterećenja. Na taj način uređaj pokušava da pronađe ravnotežu između trajanja baterije i svakodnevne praktičnosti.

Bežično punjenje nije uvijek najbolje rješenje

Iako je bežično punjenje veoma praktično, ono može da proizvede više toplote nego klasično punjenje kablom. Povišena temperatura jedan je od faktora koji ubrzavaju propadanje litijum-jonskih baterija. Zbog toga dugotrajna upotreba bežičnih punjača može imati uticaj na njihov vijek trajanja,prenosi Kurir.

Tenis Đoković u osmini finala: Francuz ga namučio, ali Srbin je ipak klasa

Ako vam je prioritet što duže očuvanje baterije, punjenje putem kabla predstavlja bolji izbor. Kombinacija ograničenja punjenja na 80 procenata, izbjegavanja pregrijavanja i korištenja adaptivnog punjenja može pomoći da baterija duže zadrži svoj kapacitet. Iako nijedna baterija ne traje zauvijek, pravilne navike mogu značajno usporiti njeno trošenje.