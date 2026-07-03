Stezanje kaiša u Njemačkoj: Stižu radikalna pravila za bolovanje

Stranke vladajuće koalicije u Njemačkoj (CDU, CSU i SPD) dogovorile su se o velikom paketu reformi koji donosi znatno stroža pravila u vezi sa odlaskom na bolovanje. Ovaj potez već je izazvao oštre kritike sindikata i javnosti, dok poslodavci trljaju ruke.

Vladajuća koalicija namjerava zakonom propisati podnošenje potvrde o nesposobnosti za rad (AU) već od prvog dana bolesti, pišu njemački mediji. Trenutno je ljekarska potvrda zakonski potrebna tek od četvrtog dana odsustva.

Ukida se bolovanje preko telefona

Jedna od najvećih promjena odnosi se na ukidanje prakse koja je zaživjela krajem 2023. godine.

„Bolovanje izdato telefonom biće ukinuto“, navodi se u dokumentu koalicije.

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Ova mjera je uvedena tokom pandemije korona virusa kako bi se spriječilo širenje zaraze u čekaonicama i omogućavala je radnicima sa lakšim simptomima da dobiju do pet dana bolovanja bez odlaska u ordinaciju. Sada se ta opcija briše, ali će digitalne video-konsultacije sa ljekarima i dalje ostati dostupne.

Takođe, najavljene su i strože kazne za lažna bolovanja. Prema važećem krivičnom zakonu, izdavanje netačnih ljekarskih potvrda kažnjava se novčano ili zatvorom do dvije godine, a nove reforme predviđaju još rigoroznije sankcije.

Kancelar Merc: Broj dana bolovanja je previsok

Razloge za ove stroge mjere pojasnio je njemački kancelar Fridrih Merc (CDU), koji je naglasio da je nivo izostanaka s posla zbog bolesti postao pretjeran.

Statistika: Među osiguranicima fonda AOK, prosječan broj dana bolovanja u 2025. godini iznosio je 23,3 dana, što je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu (23,9 dana), ali i dalje značajno više nego 2017. godine kada je prosjek bio 19 dana.

Merc je ipak napomenuo da firme mogu odstupiti od ovih pravila kroz individualne ili kolektivne ugovore o radu.

Sukob poslodavaca i sindikata: "Kultura nepovjerenja"

Rajner Dulger, predsjednik Saveza njemačkih udruženja poslodavaca (BDA), pozdravio je nove mjere tvrdeći da koalicija ispravno reaguje na visoku stopu bolovanja u poređenju sa drugim zemljama.

S druge strane, sindikati su brutalno iskritikovali ovaj potez:

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Ovo je ispunjavanje „antisocijalne liste želja“ poslodavaca koje će preopteretiti ordinacije ljekara opšte prakse.

"Ako se od radnika očekuje da se od prvog dana vuku ljekaru - na primjer, sa gripom -to odražava temeljnu kulturu nepovjerenja. Radnici nisu zabušanti."

Ministarka zdravstva Nina Varken (CDU) brani odluku i poručuje da niko neće morati ići na posao bolestan, ali priznaje da je telefonsko bolovanje previše spustilo prag za odlazak na kućno liječenje, zbog čega je ukidanje ove pandemijske mjere, prema njenom mišljenju, potpuno opravdan, piše Radio Sarajevo.