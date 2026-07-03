Ovaj hit dodatak mijenja sve: Svaku ljetnu kombinaciju pretvara u luksuz

Ovog ljeta, brendovi su odlučili da testiraju naše kreditne kartice. Previše lijepih komada se pojavilo u novim kolekcijama. Ali dok još uvijek možete bez tih farmerki ili modernih japanki, ovaj šal zaista zaslužuje mjesto u vašem garderoberu.

Ljeto 2026. biće izazov čak i za najstrastvenije kupoholičare, jer su nove kolekcije ispunjene sa toliko lijepih haljina, savršenih pantalona, upečatljivih sandala i modernih torbi da je praktično nemoguće odoljeti kupovini. Međutim, kako iskustvo pokazuje, stilski izgled ne zahtijeva uvijek veliku dopunu garderobe. Ponekad je dovoljan samo jedan savršen dodatak. A trenutno je marama sa dugim resama snažan kandidat za tu titulu.

Nova verzija omiljenog trenda

Dok je prethodnog ljeta svilena marama vezana oko struka ili kukova bila glavna zvijezda društvenih mreža, ovaj trend je sada dobio novo tumačenje. Dizajneri su zadržali samu ideju ukrašavanja struka laganim tekstilnim dodatkom, ali su ga učinili mnogo izražajnijim. Jednostavne marame zamijenile su marame sa dugim resama, koje bukvalno oživljavaju pokretom.

Upravo taj detalj čini novi trend mnogo upečatljivijim od svog prethodnika. Dok obična marama služi samo kao lijep detalj ili pojačanje boje, verzija sa resama postaje pravi akcenat. Lepršave resice se lijepo njišu sa svakim korakom, stvarajući osjećaj lakoće, dinamike, pa čak i dašak teatralnosti. Nije ni čudo što je ovaj dodatak već postao omiljen među influenserima, stilistima i zvijezdama ulične mode.

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Saten, šifon i providne tkanine su danas posebno lijepe. Neki brendovi ih ukrašavaju perlima, šljokicama ili čipkom, dok se drugi odlučuju za minimalizam i nude jednostavne, monotone opcije i boje. Međutim, ključni element ostaje isti: dugačke rese, koje stvaraju taj vau efekat.

Kako je stilizovati?

Ovaj dodatak može transformisati čak i najjednostavniju odjeću:

Dnevna elegancija: Nosite običan bijeli top i ravne pantalone, dodajte maramu sa resama na kukove i izgled odmah postaje sofisticiraniji i prefinjeniji.

Osvježenje za haljine: Ako vam je dosadila vaša omiljena ljetna haljina, jednostavno zavežite maramu preko nje za potpuno novi izgled.

Urbani kontrast: Ovaj dodatak izgleda podjednako upečatljivo kada se upari sa mini suknjama ili šortsevima. Kontrastne kombinacije su posebno efektne – na primjer, jednostavan teksas i romantična marama od providne tkanine sa dugim resama. Igra tekstura stvara mnogo zanimljiviji izgled nego kada bi svaki komad funkcionisao zasebno.

Savjet plus: Za one koji više vole nenametljiviji izgled, razmislite o maramama koje se slažu sa glavnom odjećom. Ovo će vizuelno izdužiti siluetu i učiniti izgled luksuznijim. Oni koji više vole da eksperimentišu sa modom sigurno će cijeniti kontrastne opcije - svijetliji dizajni izgledaju još zanimljivije, iako je njihovo pravilno stilizovanje veći izazov.

Praktičnost koja traje duže od jedne sezone

Praktičnost ovog dodatka ne treba potcjenjivati. Za razliku od mnogih kratkotrajnih trendova, marama sa resama se lako može uklopiti u postojeću garderobu i trajaće duže od samo jedne sezone.

Ljeti je možete nositi oko struka ili kukova, preko kupaćeg kostima dok se opuštate, koristiti je kao ogrtač za ramena ili je čak vezati za torbu za dodatni dekorativni dodir. Sa druge strane, u proljeće, jesen ili čak zimu, možete je koristiti kao kaiš za jaknu, ogrtač za večernju odjeću, nositi je u slojevima kao top ili čak ukrasiti farmerke tako što ćete je vezati na omču za kaiš.

Dakle, ako planirate samo jednu modnu kupovinu ovog ljeta, razmislite o marami sa dugim resama. Ona može da podigne izgled haljine bez rukava, vaših omiljenih farmerki ili čak izgleda za plažu. A što je najvažnije, dodaje osjećaj pokreta, lakoće i moderne ležernosti ovim jednostavnim komadima, koji su neophodni za zaista trendi ljetnu garderobu, prenosi Stil.