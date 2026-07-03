Za ove znakove slijedi 7 godina sreće i bogatstva: Da li ste među njima?

Četiri znaka ulaze u sedam znakova sreće i obilja, prema prognozi astrologa. Pogledajte da li ste i vi među njima?

Sreća ne stiže kao pljusak, već kao naplata starog duga koji ste odavno otpisali. Univerzum vodi tihu evidenciju, a onda, kad najmanje očekujete, karma vraća dugove onima koji su predugo radili u sjenci i ćutali. Ovog ljeta počinje ciklus koji astrolozi opisuju kao zlatnih sedam godina, i on ne pripada svima.

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Godinama ste davali više nego što ste dobijali. Trpili ste kašnjenja, poluobećanja i ljude koji su uzimali zdravo za gotovo sve što ste uradili. Sada se ta ravnoteža izravnava.

Naplata starih dugova ne dolazi na kašičicu, već kroz konkretne prilike koje mijenjaju svakodnevicu.

Karma vraća dugove baš ovog ljeta

Planete su se namestile tako da se od druge polovine jula otvara vrata koja su dugo bila zaključana. Riječ je o četiri znaka: Bik, Rak, Djevica i Ribe. Svaki od njih ulazi u period izobilja iz potpuno drugog razloga, i svaki ga osjeti na svoj način. Zajedničko im je jedno, dug se vraća.

Bik: Račun koji ste otpisali stiže na naplatu

Bik već mjesecima gura posao za koji drugi beru zasluge. Oko 20. jula stiže konkretan prijedlog, ugovor ili ponuda koja duplira ono što sada zarađujete. Nemojte pristati na prvu cifru koju čujete. Saslušajte do kraja, prespavajte, pa tek onda potpišite.

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Rak: Vrata koja su se zatvorila pred vama sada se otvaraju

Raku je posljednja godina bila serija zalupljenih vrata. Krajem jula neko iz prošlosti vraća uslugu. To se dešava baš u trenutku kada ste digli ruke. Sreća i bogatstvo ovdje ne dolaze kroz lutriju, već kroz jedan poziv. Ne trošite tu naklonost na sitnice, sačuvajte je za veću odluku koja stiže na jesen.

Djevica: Tiho ste plaćali tuđe greške

Djevica je znak koji sve popravlja u tišini, a nikad ne traži priznanje. U prvoj polovini avgusta neko konačno primjeti koliko ste vukli sami. Stiže povišica ili nova pozicija, ali uz uslov. Postavite granicu odmah na početku. Ako je ne postavite sada, ponovo ćete raditi za dvoje.

Ribe: Talas koji ste dugo čekali konačno stiže

Ribama je intuicija godinama govorila da izdrže još malo. Sredinom avgusta ta strpljivost dobija oblik, kroz novac koji stiže sa strane na koju se niste nadali. Ne pričajte o tome unaprijed. Sačekajte da legne na račun, pa onda planirajte. Preuranjena priča umije da rasprši ono što tek dolazi.

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Sedam godina nije slučajan broj u ovom ciklusu

Zlatnih sedam godina se u astrologiji vezuje za spore, temeljne planetarne pomake. To znači da promjena ne bukne pa se ugasi. Raste polako, mjesec za mjesecom, sloj po sloj, i mijenja temelj, a ne samo raspoloženje.

Univerzum je konačno spreman da izravna račune sa onima koji su predugo davali bez pitanja. Ako ste se u ovim redovima prepoznali, vjerovatno već osjećate da se nešto pomjera.

(Krstarica)