Kako funkcioniše senzor u lopti koji je Hrvatsku izbacio sa Mundijala

Fudbalska reprezentacija Hrvatske je ispala sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala nakon poraza od Portugala, a susret je obilježio poništen pogodak Hrvatske u posljednjim trenucima za 2:2.

U 13. minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena Joško Gvardiol je pogodio za 2:2, no na kraju je gol poništen poslije intervencije VAR-a zbog ofsajda Marija Pašalića.

Fudbal Modrić se ne miri s porazom, udario na VAR

Ivan Perišić je centrirao sa lijeve strane, Igor Matanović je bio u skoku i činilo se da nije dotakao loptu. Ona se od Renata Veige odbila do Pašalića koji je uposlio Gvardiola za 2:2.

Ali, VAR je ustanovio da je Matanović ipak dotakao loptu čime se Pašalić našao u ofsajdu i gol je poništen, a Portugal je pobijedio i prošao dalje.

Matanovićevo igranje glavom se nije moglo vidjeti nikako na usporenim snimcima, ali je VAR bio sto posto siguran da se to desilo, a sve zbog čipa koji se nalazi u lopti Trionda.

Ova tehnologija, poznata kao "Konektid Bal", u realnom vremenu šalje podatke u VAR sobu i prepoznaje i najmanji dodir.

Na ekranima se pojavio grafički prikaz u obliku krivulje, signalizirajući Matanovićev kontakt s loptom.

Srce sistema je IMU senzor, odnosno minijaturna inercijska mjerna jedinica ugrađena u Adidasovu loptu Trionda koja se koristi na ovom Svjetskom prvenstvu.

Fudbal Kako je čip izbacio Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva? Počeli da slave, pa hladan tuš

Senzor radi na frekvenciji od 500 Herca, što znači da prikuplja podatke o ubrzanju, rotaciji i trodimenzionalnom kretanju lopte čak 500 puta u sekundi.

Ta je frekvencija značajno viša od one televizijskih kamera, što sistemu omogućava da sa stopostotnom sigurnošću odredi tačan trenutak kada igrač dodirne loptu.

Informacije sa senzora u stvarnom se vremenu prenose u VAR sobu, gdje se spajaju s podacima prikupljenim sa 16 kamera postavljenih na stadionu. Kamere neprestano prate položaj lopte i igrača, bilježeći do 29 referentnih tačaka za svakog fudbalera 50 puta u sekundi. Tada na scenu stupa vještačka inteligencija koja sve dobijene podatke sklapa i automatski određuje da li je bilo dodira s loptom ili ne.