Ispali od Paragvaja: Nagelsman više nije selektor Njemačke

Samo četiri dana nakon ispadanja Njemačke u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Paragvaja, Julijan Nagelsman podnio je ostavku na mjesto selektora "Elfa", prenose njemački mediji.

Prema pisanju lista Bild i televizije Skaj, Nagelsman, koji je imao ugovor do ljeta 2028. godine, pristao je na zahtjev Njemačkog fudbalskog saveza (DFB) da napusti funkciju koju je obavljao od septembra 2023. godine.

Odluka je donesena nakon trosatnog sastanka na kojem su analizirani razlozi novog neuspjeha njemačke reprezentacije. Sastanku su, uz Nagelsmana, prisustvovali predsjednik DFB-a Bernd Nojendorf, direktor Andreas Retig, sportski direktor Rudi Feler i predsjednik Bundeslige Hans-Joahim Vacke.

Nagelsman je Njemačku vodio na 37 utakmica te ostvario učinak od 23 pobjede, šest remija i osam poraza, uz gol-razliku 90:43.

Vijest je prvi objavio Bild, a potom je potvrdio i poznati fudbalski insajder Fabricio Romano.

🚨🚨 BREAKING: Julian Nagelsmann and Germany, it’s OVER. He’s no longer the head coach.



Decision made and Nagelsmann leaves the job after poor World Cup, as BILD reports.



👀 Jürgen Klopp would be OPEN to the job, as revealed earlier this week. 🇩🇪 pic.twitter.com/wE11V20g6G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Klop prvi kandidat

Njemački mediji navode da će potraga za novim selektorom početi odmah, a glavni kandidat je Jirgen Klop.

Legendarni njemački stručnjak ostvario je velike uspjehe vodeći Majnc, Borusiju Dortmund i Liverpul, s kojim je osvojio Ligu šampiona i prekinuo 30-godišnji post kluba do titule prvaka Engleske.

Od početka 2025. godine Klop obavlja funkciju globalnog direktora fudbalskih operacija kompanije Red Bul, zbog čega ostaje pitanje hoće li prihvatiti poziv Njemačkog fudbalskog saveza.

Onoga ko sjedne na klupu Njemačke očekuje izuzetno težak zadatak, jer je četvorostruki svjetski prvak posljednjih godina doživio niz velikih razočarenja – ispadanje u grupnoj fazi Svjetskih prvenstava 2018. i 2022. godine te eliminaciju u šesnaestini finala Mundijala 2026. nakon poraza od Paragvaja poslije izvođenja penala, prenosi Avaz.