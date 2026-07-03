Švajcarska preko Alžira u osminu finala: Greška odbrane obilježila meč u Vankuveru

Reprezentacija Švicarske plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u Vankuveru savladala Alžir rezultatom 2:0. Iako su Alžirci bolje otvorili susret i stvorili prve ozbiljne prilike, Švajcarci su pokazali mnogo više konkretnosti i kaznili gotovo svaku grešku protivnika.

Alžir je već u petoj minuti zaprijetio preko Aminea Maze, koji je nakon odlične akcije pokušao iz izgledne pozicije, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti Gregora Kobela.

Samo nekoliko minuta kasnije stigla je kazna. Sjajan prodor Manzambija otvorio je prostor za Brila Embola, koji je u 10. minuti rutinski pogodio za 1:0.

Primljeni pogodak kao da je presjekao Alžirce, koji su do tada bili bolji rival. Do kraja prvog poluvremena pokušavali su Rijad Marez, Faris Šaibi i Maza, ali je Kobel bio siguran među stativama.

Početak drugog poluvremena donio je novi šok za afričku selekciju. Već u 46. minuti Beni Ndoye iskoristio je veliku grešku Ramija Bensebainija i golmana Belgalija te bez problema udvostručio prednost Švicarske.

Selektor Alžira Vladimir Petković pokušao je izmjenama vratiti svoju ekipu u meč, uvevši Hadž Musu i Hišama Budaouija, ali promjene nisu donijele željeni efekat. Najbolju priliku za Alžir u nastavku ponovo je imao Marez, čiji je udarac u 50. minuti sjajno blokirao Manuel Akanđi.

U završnici susreta viđen je i vjerovatno najveći promašaj dosadašnjeg toka Svjetskog prvenstva. Fabian Rajder izašao je sam pred već savladanog golmana Zidana, imao potpuno praznu mrežu ispred sebe, ali je nevjerovatno uspio vratiti loptu pravo u ruke čuvara mreže Alžira, ostavivši u nevjerici i saigrače i navijače.

Švajcarska je do kraja sačuvala prednost i zasluženo izborila plasman među 16 najboljih selekcija svijeta, dok se Alžir oprašta od Mundijala, prenosi Avaz