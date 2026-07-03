Portugal pobijedio Hrvatsku na Mundijalu, veliko slavlje, a onda nezamisliv šok

Portugalci su u Torontu napravili preokret, a junak je bio Gonsalo Ramoš, koji je u četvrtom minutu nadoknade pogodio za pobjedu.

Gledali smo dva potpuno različita poluvremena. Prvo dosadno i drugo u kom je sve "pucalo", a vrhunac je bila nadoknada koja je trajala 20 minuta.

Hrvatska je vodila golom Ivana Perišića u 53, da bi Kristijano Ronaldo u 68. iz penala vratio svoj tim u život. Ramoš je u nadoknadi doneo preokret, da bi Hrvati u poslednjem napadu pogodili, međutim, reagovao je VAR i bacio ih u očaj.

Portugal će u osmini finala, 6. jula, odmjeriti snage sa Španijom u pirinejskom derbiju.

Vrijeme kao da je umrtvilo ritam i oba tima, ali ko je mogao da pretpostavi da će u četvrtom minutu biti viđen jedini udarac u okvir gola u prvom poluvremenu.

Bruno je bio taj koji je u dva navrata šutirao, ali je Livaković bio na visini zadatka.

Portugal je imao kontrolu, loptu u nogama, međutim, sve se svodilo na centaršuteve, bez ulaska u ozbiljne šanse.

Hrvati su bili fokusirani na odbranu i kontranapade, mada je samo Budimir u nekoliko navrata imao poluprilike.

Dalićev tim je znatno otresitije i konkretnije u napadu otvorio nastavak, a veliku šansu je propustio Kovačić.

Do vođstva su "vatreni" stigli u 53. minutu. Stanišić je centrirao, lopta je preletjela sve u petercu i došla do usamljenog Perišića, koji je savladao Koštu.

Ubrzo je gol Matanovića bio poništen zbog ofsajda, da bi Leao "bombom" uzdrmao prečku na drugoj strani.

Sve je prštalo u tim momentima u Torontu. Gol je postigao i Ronaldo, ali je i on bio poništen zbog nedozvoljene pozicije.

Reagovao je Martines četvorostrukom izmjenom, da bi vrlo brzo Vlašić napravio glupost i načinio penal obaranjem Veige.

Siguran realizator najstrože kazne u 68. minutu bio je Ronaldo, koji je šutirao pravo po sredini gola.

Nastavili su u "ludom" ritmu, pa su poslije pauze za osvježenje Hrvati nekoliko puta ozbiljno zaprijetili.

Kovačić je najprije pogodio stativu, da bi mu još jednom odbranio Košta. Golman Portugala je ubrzo zaustavio i Matanovića, koji je prije toga predriblao Mendeša.

Hrvatskoj je do kraja susreta bio poništen još jedan gol zbog ofsajda, da bi koji minut kasnije Martines izvukao iz igre razočaranog Ronalda.

Mirisalo je na produžetke, međutim, Ramoš nije tako mislio. Leao je centrirao u četvrtom minutu nadoknade, a ovaj pored dvojice skočio i glavom savladao Livakovića.

Vrhunac drame dogodio se u 13. minutu nadoknade, kada je VAR poništio gol Hrvatske zbog ofsajda u kom se našao Pašalić. Morao je i VAR da reaguje, kako bi se utvrdilo da li je prije toga Matanović dirao loptu.

Čekalo se dosta za nastavak susret, ali nije bilo realno da Hrvati stignu do još jednog gola ni nakon više od 110 minuta fudbala, prenosi B92