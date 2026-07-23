Borac rano došao do prednosti: Hrelja zatresao mrežu Petrokuba

Fudbaleri Borca večeras nastavljaju evropsku avanturu utakmicom protiv moldavskog Petrokuba u okviru kvalifikacija za Ligu konferencija. Duel u Banjaluci počinje u 20.30 časova, a poznati su početni sastavi obje ekipe.

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32' Savić sjajno šutira, ali je njegov udarac izblokiran i odlazi tik pored gola. Biće korner.

20' Poveo je Borac pogotkom Hrelje. Nakon kornera za Banjalučane, i jedne lopte vraćane u kazneni prostor, nabolje se snašao Hrelja i doveo crveno-plave u prednost.

10' Imao je Borac solidnu priliku, ali Hrelja se nije najbolje snašao.

1' Počeo je meč u Banjaluci.

Borac

Trener banjalučkog kluba Vinko Marinović odabrao je početnih 11.

Od prvog minuta u ekipi Borca zaigraće Abel Paskual, Juričić, Hrelja, Erera, Jojić, Rogan, Karolina, Jurkas, Savić, Deket i Ogrinec.

Petrokub sa klupe predvodi gruzijski stručnjak Šota Maharadze.

U početnom sastavu Petrokuba nalaze se Avram, Paskari, Kukoš, Demijan, S. Platika, Popesku, David, Sava, Puškaš, Džu i Jardan.