Jedan kapiten 204, drugi 56 kilograma: "Debeli" i "Mršavi" nastavili tradiciju u Laktašima

Malo drugačiji fudbal i posebna utakmica sa rivalitetom koji ne možete da sretnete bilo gdje na svijetu. Dva tima sa bezbroj različitosti udarila su prsa u prsa na stadionu u Laktašima.

Razlika u kilaži ogromna, ali to i jeste posebnost ove utakmice. Jedni traže duele, drugi trku, a svi su riješeni da danas odnesu pobjedu.

Na terenu prava borba, ispunjene tribine stadiona u Laktašima podjednako bodre i "Debele" i "Mršave".

Prije početka utakmice, vaganje. Kapiten jedne ekipe 204 kilograma, ove druge 56.To i jeste posebnost ovog meča. Zagrijavanja nema, štedi se svaki atom snage. Sudija je na centru, a lopta dolazi sa neba.

Bilo je guranja, gol šansi, promašaja i odbrana. Neki misle da su oštećeni za penal, dok se drugi ljute jer nisu dobili loptu. Zabava za sve, na terenu i u publici.

Na kraju 2:2, penali i pobjeda "Mršavih". Konačno su prekinuli dominaciju rivala, kažu posljednja tri susreta otišla su na stranu "Debelih". Do naredne godine, mršavi se diče pobjedom, a Laktaši su obnovili tradiciju staru 60 ljeta.