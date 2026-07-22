Konferencijska liga: Petrokub stigao na megdan Borcu

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Petrokuba pristigli su u Banjaluku na megdan ekipi Borca u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Moldavski klub odradio je i posljednji trening uoči sutrašnje utakmice koja počinje u 20.30 časova na Gradskom stadionu.
“Očekuje nas teška utakmica. Borac igra veoma dobar fudbal i neće nam biti lako u prvom duelu. Domaći teren je velika prednost za Borac. Ipak, želimo da se pokažemo u dobrom izdanju. Mlada smo ekipa i željni smo dokazivanja.” poručili su iz Petrokuba.
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