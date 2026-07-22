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Poznat identitet treće žrtve stravične saobraćajne nesreće u Novom Sadu

22.07.2026 20:04

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Познат идентитет треће жртве стравичне саобраћајне несреће у Новом Саду
Foto: ATV

Poginuli su vozač Robert F. (32), Kristina M. (34) iz Beograda i N. P. (27) iz Novog Sada.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Novom Sadu, u Ulici majke Jugovića bb u naselju Klisa, život su izgubile tri osobe d‌jevojka i dva mladića.

Nažalost, za vozača Roberta F. (32), kao i za putnike Kristinu M. (34) iz Beograda i N. P. (27) iz Novog Sada, nije bilo spasa, prenose mediji. Ljekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt sve tri osobe.

Teška nesreća u Novom Sadu

Podsjetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novosadskom naselju Klisa, tri osobe su izgubile život kada je automobil u kojem su se nalazile sletio s puta i završio u kanalu.

Akcija spasavanja bila je izuzetno teška i dramatična zbog nepristupačnog terena i vode. Vatrogascima-spasiocima bilo je potrebno skoro pola sata samo da priđu potopljenom automobilu.

Na licu mjesta ubrzo su se okupile brojne ekipa policije, vatrogasaca, ronilaca, da bi nakon višesatnog napora šlep služba konačno uspjela da izvuče vozilo iz vode. U unutrašnjosti automobila pronađena su tijela tri osobe, prenosi Blic.

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Tagovi :

Novi Sad

Saobraćajna nesreća

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