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700 svinja eutanazirano zbog zaraze samo u dva sela

22.07.2026 15:43

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Три свиње у тору.
Foto: ATV

Na dijelu teritorije grada Sremska Mitrovica na snazi je vanredna situacija zbog pojave afričke kuge svinja u mačvanskim selima Noćaj i Salaš Noćajski, a u cilju suzbijanja širenja ove bolesti do sada je eutanazirano oko 700 svinja.

Na ulazima u oba sela, kao i ispred domaćinstava u kojima je potvrđena zaraza, postavljene su table upozorenja kako bi stanovništvo bilo obaviješteno o mjerama koje su na snazi.

Načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Radosav Panić rekao je da je u Noćaju afrička kuga potvrđena na dva gazdinstva, a u Salašu na većem broju domaćinstava.

Naveo je da je vanredna situacija u tim selima uvedena kako bi se određeni postupci u suzbijanju širenja zarazne bolesti sprovodili po ubrzanoj proceduri.

''U ostalim mestima se situacija prati iz dana u dan i za sada nema slučajeva koji izazivaju sumnju, ali virus je nepredvidiv i moramo pratiti situaciju'', rekao je Panić za RTV.

Apelovao je na odgajivače da obilježe svinje i da prijave svaki sumnjivi slučaj nadležnoj veterinarskoj službi, kao i da prijave slučajeve uginulih životinja.

''Imamo dojave da se uginule životinje bacaju po kanalima po atarima, a kad grabljivice to raznesu, veoma je teško kontrolisati širenje afričke kuge'', naveo je Panić.

Uginule i eutanazirane životinje zbrinjavaju se u skladu sa propisima - odvoze se u postrojenje "Energo Zelena" ili se, kada je to potrebno, zakopavaju u posebno pripremljene jame kako bi se spriječilo dalje širenje virusa.

Afrička kuga svinja je izuzetno zarazna virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje.

Simptomi uključuju visoku temperaturu, gubitak apetita, malaksalost, otežano kretanje i crvenilo kože, a bolest najčešće završava uginućem zaraženih životinja.

Nadležni napominju da afrička kuga svinja nije opasna za ljude i ne prenosi se na druge vrste životinja, ali da je zbog velikih ekonomskih posledica koje izaziva u stočarstvu, neophodno dosledno primenjivati biosigurnosne mjere.

To podrazumijeva redovnu dezinfekciju obuće, odjeće i opreme, ograničavanje ulaska u objekte u kojima se drže svinje, kao i obavezno prijavljivanje svake promjene zdravstvenog stanja ili uginuća životinja nadležnim veterinarskim službama kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti.

Nadležne institucije nastavljaju pojačan nadzor na ugroženom području i apeluju na odgajivače da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera zaštite.

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eutanazija

svinje

Afrička kuga svinja

Srbija

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