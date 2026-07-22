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Šteta od 100.000 evra zbog komšijske svađe?

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 15:32

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Сијено
Foto: Deneen L Treble/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, odredili su zadržavanje do 48 časova D. M. (1993) iz ovog mjesta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti.

On se sumnjiči da je 18. jula ove godine namjerno zapalio komšijino sijeno u sijenjaku, koje je u potpunosti izgorjelo, nakon čega se požar proširio na radnu mehanizaciju i mašine, koje su takođe izgorjele.

Pričinjena materijalna šteta procjenjuje se na oko 12 miliona dinara.

D. M. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.

(Telegraf)

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