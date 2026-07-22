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Tek rođena beba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Više osoba završilo u bolnici

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 14:23

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

Kod Merdara se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno šest među, među kojima ima i djece.

Kako je potvrđeno Kuriru, povrijeđeno je troje djece od kojih je jedno tek rođena beba!

Nesreća se dogodila na oko stotinak metara od administrativnog prelaza na kuršumlijskoj strani.

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Na licu mjesta povrijeđenima su pomoć ukazale ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija i svi su transportovani u Opštu bolnicu u Prokuplju.

- Niko od povrijeđenih nije životno ugrožen, a dijagnostika je u toku - kaže izvor pomenutog portala.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do saobraćajne nesreće.

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Saobraćajna nesreća

Kuršumlija

povrijeđena beba

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