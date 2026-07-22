Tek rođena beba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Više osoba završilo u bolnici

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kod Merdara se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno šest među, među kojima ima i djece.
Kako je potvrđeno Kuriru, povrijeđeno je troje djece od kojih je jedno tek rođena beba!
Nesreća se dogodila na oko stotinak metara od administrativnog prelaza na kuršumlijskoj strani.
Srbija
Baka (74) iz Beograda izbacila svoju djecu iz testamenta: ''Zar je toliko teško izdvojiti sat vremena za majku?''
Na licu mjesta povrijeđenima su pomoć ukazale ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija i svi su transportovani u Opštu bolnicu u Prokuplju.
- Niko od povrijeđenih nije životno ugrožen, a dijagnostika je u toku - kaže izvor pomenutog portala.
Za sada nije poznato kako je tačno došlo do saobraćajne nesreće.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
47 min0
Hronika
1 h0
Ekonomija
1 h0
Region
1 h0
Srbija
37 min0
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Najnovije
14
42
14
40
14
33
14
23
14
21
Trenutno na programu