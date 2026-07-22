Tropski talas trajaće 25 dana: Stiže ''pakleni'' avgust

U avgustu se u Srbiji očekuje temperatura viša od uobičajene, a količina padavina manja ili u prosjeku za ovo doba godine. Prognoza je to Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Tokom avgusta tropski talas trajaće od 15 do 25 dana, a prognozira se da će kiša padati u većem dijelu Srbije od 7 do 9 dana, u brdsko-planinskim krajevima do 11 dana.

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Avgust će biti topao, sa srednjom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg prosjeka i sa odstupanjem do dva stepena više od uobičajene temeprature za ovo doba godine.

Srednja avgustovska temperatura vazduha se prognozira u intervalu od 22 do 26 stepeni u nižim predjelima, a u brdskoplaninskim predjelima od 15 do 20.

- Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust od 30 do 32 stepena u nižim predjelima, u planinskim predelima od 19 do 25 stepeni, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 14 do 20 stepeni, u planinskim predjelima od 10 do 15 stepeni - navodi RHMZ.

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Količina padavina trebalo bi da bude u domenu prosječnih vrijednosti u većem dijelu Srbije, dok se na krajnjem zapadu očekuje deficit padavina.

(Tanjug)