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Bura zbog fotografije Darka Lazića u Hrvatskoj: Oglasio se pjevač

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 10:50

Komentari:

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Пјевач Дарко Лазић показује двоглавог орла
Foto: Društvene mreže

Fotografija pjevača iz Srbije Darka Lazića iz bekstejdža jednog kluba u Hrvatskoj izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama jer je pjevač pozirao sa obožavateljkom pokazujući rukama "dvoglavog orla", simbol takozvane "Velike Albanije".

Nakon brojnih komentara i prozivki, Lazić se oglasio i istakao da njegov gest nije imao političku poruku i da ljude ne dijeli prema nacionalnosti, već prema tome kakvi su kao osobe.

Za Telegraf je kazao da mu je to drugarica i da su se samo šalili.

Kasnije je na svom Instagram profilu objavio saopštenje koje prenosimo u cijelosti:

"Povodom fotografije koja se pojavila u medijima i na društvenim mrežama, osjećam potrebu da se obratim javnosti. Tokom fotografisanja sa publikom i ljudima koji dolaze na moje nastupe često nastaju spontane situacije. Nije postojala namjera da pošaljem bilo kakvu političku poruku, niti da uvrijedim bilo koji narod ili bilo koga lično.

Kroz svoju karijeru nastupao sam širom regiona i uvijek sam sa istim poštovanjem prilazio svim ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru ili porijeklo. Muzika je ono što me vodi i vjerujem da ona treba da spaja ljude, a ne da ih dijeli. Iskreno mi je žao što je ova fotografija izazvala negativne reakcije i što je kod pojedinih ljudi stvorila utisak koji nije odražavao moje namere.

Ukoliko sam bilo koga ovim gestom povrijedio ili uvrijedio, upućujem iskreno izvinjenje. Nikada nisam želio da budem dio bilo kakvih političkih ili nacionalnih podjela i nastaviću da svojim radom promovišem isključivo muziku, poštovanje i zajedništvo".

(Telegraf)

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Tagovi :

Darko Lazić

Pjevač

Albanija

Komentari (3)

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