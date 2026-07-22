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Tanja Savić: "Ne znam zašto pevačice imaju potrebu da idu na jahte"

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ATV redakcija
22.07.2026 07:48

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Пјевачица Тања Савић
Foto: Youtube/ screenshot

Dok mnogi ljeto koriste za odmor i uživanje na luksuznim destinacijama, Tanja Savić gotovo da nema vremena za predah.

Pjevačica je ovog ljeta potpuno posvećena nastupima, kalendar joj je popunjen mjesecima unaprijed, a zbog brojnih putovanja priznaje da nema vremena ni za kupanje, iako često pjeva u primorskim mjestima.

Za razliku od brojnih koleginica koje slobodno vrijeme provode na jahtama i takve trenutke dijele sa pratiocima na društvenim mrežama, Tanja kaže da to nije njen način odmora.

"Ma kakva jahta. Mene to smara i umara. Mene to ne zanima. Dok se popnem na jahtu, dok siđem… Ja sam i onako usporena i pospana, pa pašće mrak, gosti bi me čekali na nastupu", rekla je kroz osmijeh.

Prisjetila se i jednog iskustva iz Majamija, koje joj nije ostalo u lijepom sjećanju.

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"Desilo se jednom u Majamiju, imali smo jahtu, to je bio haos. I bend me čekao i gosti", ispričala je pjevačica.

Iako razumije zbog čega mnoge pjevačice biraju ovakav vid odmora, priznaje da nju takav način provoda jednostavno ne privlači.

"Ne znam zašto pevačice imaju potrebu da idu na jahte. Lepe su fotografije za Instagram i tako neke svrhe. Mlade devojke i treba da se slikaju i u bikiniju i na jahti. To je super i za neki editorijal ili tako nešto", zaključila je Tanja Savić.

(GrandTV)

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Tanja Savić

Pjevačica

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