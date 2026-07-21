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Laminova djevojka ostavila dečka nakon pet godina veze zbog njega?

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:54

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Ламин Јамал и Инес Гарсија након побједе на Свјетском првенству
Foto: Instagram/ineesgaarcia/printscreen

Lamin Jamal i dalje je glavna tema na društvenim mrežama, ali ne kada je riječ o fudbalu. Naime, korisnici društvenih mreža, ne prestaju da komentarišu njegovu djevojku Ines Garsiju.

Veliki broj komentara na društvenim mrežama tvrdi kako je Garsija raskinula petogodišnju vezu, a neki su tvrdili da je došlo i do vjeridbe sa bivšim momkom Gonzalom, a sa kim su ponovo osvanule stare fotografije u tradicionalnoj odjeći.

Naime, njihova romansa postala je javna u maju, kada su se zajedno pojavili na svečanoj večeri koju je organizovao Fudbalski klub Barselona povodom uspješne sezone. Ines Garsija dolazi iz Sevilje i jedna je od popularnijih španskih influenserki kada su u pitanju moda i ljepota. Na TikToku je prati gotovo milion ljudi, dok na Instagramu ima oko 600.000 pratilaca, piše CDM.me.

Tokom Svjetskog prvenstva doputovala je u Sjedinjene Američke Države kako bi bodrila Jamala, a na jednoj od objava pokazala je dres španske reprezentacije sa njegovim imenom i brojem uz poruku:

“Hajde, ljubavi moja”.

A prva mu je čestitala nakon pobjede u finalu.

Tvrdnje o navodnoj dugogodišnjoj vezi, koju je raskinula zbog Jamala pojavile su se nakon što su se na internetu pojavile fotografije Ines sa Gonzalom Toresom, mladićem za kog su korisnici društvenih mreža tvrdili da joj je bio partner čak pet godina.

Od nekoliko fotografija nastala je cijela priča, odnosno da je Ines navodno ostavila dugogodišnjeg dečka zbog Lamina Jamala, koji je sa samo 18 godina postao jedna od najvećih fudbalskih zvijezda svijeta.

Međutim, sama Ines je negirala takve tvrdnje i poručila da su informacije o njenoj navodnoj petogodišnjoj vezi izmišljene. Kako je navela, ljudi su na osnovu fotografija napravili priču koja nema veze sa stvarnim događajima, piše Ona.rs

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Tagovi :

Lamin Jamal

Ines Garsija

raskid veze

Ljubavna veza

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influenserka

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