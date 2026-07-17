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Od bebe u naručju do rivala u finalu Mundijala – Mesi i Jamal za titulu svjetskog prvaka

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 06:46

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Двадесетогодишња фудбалска звијезда Лионел Меси помаже да се окупа Ламин Јамал, који је тада имао свега шест мјесеци, током фотографисања у септембру 2007. године у свлачионици стадиона Камп Ноу у Барселони, Шпанија.
Foto: Tanjug/AP Photo/Joan Monfort

Lionel Mesi i Lamin Jamal dijeliće teren u finalu Svjetskog prvenstva, ali njihova priča počela je mnogo prije nego što su postali rivali. Prije gotovo dvije decenije, tada dvadesetogodišnji Argentinac držao je u naručju petomjesečnog Španca, ne sluteći da će jednog dana upravo protiv njega igrati za titulu svjetskog prvaka.

Fotografija nastala 2007. godine u humanitarnoj akciji Barselone, UNICEF-a i katalonskog lista „Diario sport“ dugo je bila zaboravljena.

Меси и беба Јамал
Mesi i beba Jamal

Mesi je tada imao 20 godina i važio za jednog od najvećih talenata svjetskog fudbala. Tokom fotografisanja za humanitarni kalendar pozirao je sa petomjesečnim Jamalom, kojeg je držao u kadici, a porodica španskog reprezentativca dobila je priliku da učestvuje u akciji nakon što je izvučena na lutriji.

Sve se promijenilo tokom Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je otac španskog reprezentativca objavio fotografije na društvenim mrežama uz opis: „Početak dvije legende.“

Slike su ubrzo obišle svijet, pošto je Jamal u međuvremenu izrastao u jednog od najboljih mladih fudbalera.

Mesiju odbrana titule ili Jamalu prva svjetska kruna

Dvije godine kasnije priča je dobila nastavak kakav je malo ko mogao da zamisli.

Argentina i Španija izborile su plasman u finale Svjetskog prvenstva 2026. godine, pa će se Lionel Mesi i Lamin Jamal prvi put naći jedan naspram drugog u zvaničnoj utakmici – i to u borbi za titulu svjetskog prvaka.

Za Mesija će to biti prilika da osvoji još jednu titulu svjetskog prvaka, dok Jamal predvodi novu generaciju fudbalera i igrača kojeg mnogi vide kao nasljednika argentinskog asa zbog stila igre, ljevice i činjenice da je ponikao u Barseloninoj akademiji La Masiji.

Kada je fotografija nastala, Mesi je bio mladić na početku uspona ka vrhu svjetskog fudbala, dok Jamal nije umio ni da hoda.

Devetnaest godina kasnije, njih dvojica će se boriti za titulu šampiona planete, a fotografija koja je dugo bila zaboravljena postala je simbol smjene generacija i neobične povezanosti dvije epohe svjetskog fudbala.

(RTS)

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Tagovi :

Lionel Mesi

Lamin Jamal

Argentina

Španija

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

beba

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