Španija strepi pred finale: Jamal povrijeđen?

Španska reprezentacija dobila je neočekivani razlog za brigu uoči finala, pošto Lamin Jamal nije odradio grupni trening sa ostatkom ekipe.

Talentovani fudbaler Barselone radio je po posebnom programu, a španski mediji navode da je na lijevoj butini nosio zaštitni zavoj.

Vijest je odmah izazvala pažnju, posebno zbog toga što je Jamal već u završnici polufinalnog susreta protiv Francuske pokazivao znake nelagodnosti na terenu.

Ipak, prve informacije iz tabora "crvene furije" umiruju navijače. Kako prenose "Marka", "AS" i "Mundo Deportivo", ne postoji bojazan od ozbiljnije povrede, već je riječ o posljedicama velikog napora i iscrpljenosti nakon zahtjevnog polufinalnog duela.

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Stručni štab na čelu sa selektorom Luisom de la Fuenteom odlučio je da ne rizikuje sa jednim od najvažnijih igrača ekipe, pa je Jamalu određen individualni režim rada kako bi se potpuno oporavio do odlučujuće utakmice.

Prema istim izvorima, očekuje se da mladi ofanzivac bude potpuno spreman za nedeljno finale i da se nađe na raspolaganju selektoru, koji računa na njega u borbi za novu titulu Španije.

(b92)