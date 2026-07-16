Logo
Large banner

Španija strepi pred finale: Jamal povrijeđen?

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 20:42

Komentari:

0
Шпански репрезентативац Ламин Јамал (19) реагује након фаула током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.
Foto: AP Photo/Tony Gutierrez / Tanjug

Španska reprezentacija dobila je neočekivani razlog za brigu uoči finala, pošto Lamin Jamal nije odradio grupni trening sa ostatkom ekipe.

Talentovani fudbaler Barselone radio je po posebnom programu, a španski mediji navode da je na lijevoj butini nosio zaštitni zavoj.

Vijest je odmah izazvala pažnju, posebno zbog toga što je Jamal već u završnici polufinalnog susreta protiv Francuske pokazivao znake nelagodnosti na terenu.

Ipak, prve informacije iz tabora "crvene furije" umiruju navijače. Kako prenose "Marka", "AS" i "Mundo Deportivo", ne postoji bojazan od ozbiljnije povrede, već je riječ o posljedicama velikog napora i iscrpljenosti nakon zahtjevnog polufinalnog duela.

Џенифер Лопез

Scena

Poražavajuće vijesti za Dženifer Lopez

Stručni štab na čelu sa selektorom Luisom de la Fuenteom odlučio je da ne rizikuje sa jednim od najvažnijih igrača ekipe, pa je Jamalu određen individualni režim rada kako bi se potpuno oporavio do odlučujuće utakmice.

Prema istim izvorima, očekuje se da mladi ofanzivac bude potpuno spreman za nedeljno finale i da se nađe na raspolaganju selektoru, koji računa na njega u borbi za novu titulu Španije.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lamin Jamal

Jamal povreda

Svjetsko prvenstvo 2026

Španija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

Fudbal

Ispovijest Ognjena Vranješa: Da me nisu zaboljela leđa bio bih mrtav

5 h

0
Шпанија-Француска

Fudbal

Ovaj klub ima čak 9 igrača u finalu Svjetskog prvenstva

6 h

0
Енглески фудбалер Морган Роџерс (17) бори се за лопту са Аргентинцем Лионелом Месијем (10) током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026.

Fudbal

Drama uoči velikog susreta: Britanski ratni brod upao na teritoriju Argentine

6 h

0
Огњен Врањеш и Марко Ливаја

Fudbal

Ognjen Vranješ otkrio kojeg bi saigrača izabrao da mu čuva leđa

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

23

09

Poznat termin novog evropskog meča Borca

22

59

Državljani BiH i Srbije iznajmili bager i nestali s njim, šteta 30.000 evra

22

49

Peta noć zaredom: Novi talas američkih udara na Iran

22

41

Vanredno stanje na sedam ostrva u Grčkoj

22

30

Munjevita provala u Gradišci: Lopov za pola minuta opustošio hundai

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner