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Drama uoči velikog susreta: Britanski ratni brod upao na teritoriju Argentine

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 17:42

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Енглески фудбалер Морган Роџерс (17) бори се за лопту са Аргентинцем Лионелом Месијем (10) током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026.
Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough / Tanjug

Britanski ratni brod HMS Midway je došao blizu obale Argentine, svega nekoliko dana prije nevjerovatne utakmice između Engleske i Argentine na Svjetskom prvenstvu koju su dobili "Gaučosi" preokretom nakon čega su prošli u finale Mundijala, piše "Independent".

Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kirno je tada optužio Kraljevsku mornaricu za provokaciju i "vojni upad" u argentinske vode.

Prema njegovim riječima, ovaj britanski ratni brod je upao u argentinske vode početkom jula i o tome nisu obavijestili argentinsku vladu. Zbog ovog međunarodnog incidenta je Vlada Argentine odmah poslala zvaničnu protestnu notu Vladi Velike Britanije u kojoj se strogo osuđuje ovakav postupak, piše Mondo.

Riječ je o patrolnom brod koji je uglavnom stacioniran kod Foklandskih ostrva oko kojih su dve zemlje ratovale 1982. godine. Na društvenim mrežama i u pojedinim medijima su se pojavile informacije da se ovaj incident dogodio sinoć nakon poraza Engleske od Argentine, kao navodni vid odgovora na političku parolu koju su imali igrači Argentine u rukama tokom slavlja nakon velike pobjede i prolaska u finale, ali to nije istina.

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Ovaj incident se dogodio 7. jula, prije tačno devet dana prema pisanju argentinskog lista "Buenos Aires Herald". Političke tenzije između Argentine i Engleske ne jenjavaju od Foklandskog rata daleke 1982. godine, a to se naročito preslikalo na sport, prije svega na fudbal, što se moglo i vidjeti u sinoćnoj utakmici koju je pratio cijeli svijet u jednom dahu.

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Argentina

Engleska

ratni brod

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