Povrijeđeni pacijenti biće prebačeni iz Crne Gore za Niš

Autor:ATV redakcija
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Pacijenti povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori sutra će avionom Vlade Srbije biti prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Nišu.
Planirano je da tim ljekara iz Niša pacijente preuzme na Aerodromu u Tivtu i da ih u dva navrata prebace na niški aerodrom, gdje će ih takođe sačekati ljekari, prenose beogradski mediji.
Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović rekao je da su se ljekari crnogorskih ustanova posebno angažovali oko povrijeđenih Nišlija i da će sutra biti prevezen pacijent koji je na liječenju u Kotoru i sedmoro pacijenata koji se nalaze u bolnici u Risnu, prenosi Srna.
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Kombi sa srpskim državljanima prevrnuo se 12. jula u mjestu Lipci na magistralnom putu Kotor - Nikšić tokom njihovog povratka sa manastira Ostrog. Poginula je dvadesetjednogodišnja djevojka iz Niša, a 16 osoba je povrijeđeno.
Najteže je povrijeđen 10-godišnji dječak, koji ima povrede glave i pluća i njegovo stanje je i dalje teško. On je hospitalizovan u Kliničkom centru Crne Gore.
Vozaču Lj. M. iz Kotora određen je pritvor.
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