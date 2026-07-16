Povrijeđen u jezivoj nesreći: Nakon tri mjeseca preminuo Vuk Matić

Vuk Matić, koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Rume, preminuo je poslije više od dva i po mjeseca borbe za život.

Vuk je teško povrijeđen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. aprila na auto-putu Šabac-Beograd, kada je automobil kojim je upravljao vozač koji se kretao u kontrasmjeru udario u vozilo u kojem se nalazio. Tog kobnog dana ugašena su četiri života, dok je Vuk Matić, teško povrijeđen, započeo svoju najtežu životnu bitku.

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Danima, nedjeljama i mjesecima njegova porodica, prijatelji i svi ljudi dobrog srca vjerovali su u čudo. Nadali su se da će se vratiti, da će ponovo nasmijati svoje najmilije i nastaviti život koji je tek bio pred njim. Nažalost, sudbina je odlučila drugačije.

Sahrana Vuka Matića biće održana u petak, 17. jula, u 13 časova na Novom groblju.

Podsjetimo, u nesreći kod Hrtkovaca na licu mjesta poginuli su Lenka R. (22), Vuk G. (20) i Dejan Đ. (24), kada je u njih direktno udario automobil koji se u kontra smjeru kretao brzinom od 130 kilometara na sat. Vozač "golfa" u kom su bili mladi, M. P. (24), preminuo je ubrzo nakon prijema u bolnicu.

Vuk Matić tada je zadobio teške povrede opasne po život, a njegovi najbliži na društvenim mrežama objavili su apel za sve koji su u mogućnosti da daju krv za njega.

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Svega tri minuta prije sudara, u 12.57 sati, na lokalnoj "Vajber" grupi osvanulo je upozorenje: "Čovjek vozi u kontra smjeru 130 na sat, pazite se!".

Nažalost, mladi u "golfu" poruku nisu vidjeli. U 13.00 časova uslijedio je direktan sudar toliko silovit da se auto-put gotovo nije vidio od odlomljenih dijelova automobila rasutih po asfaltu.

Kao vozač "golfa" identifikovan je Miodrag Piperin (48) iz okoline Beograda.

(Telegraf)