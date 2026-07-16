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Minić: Ohrabruje dolazak američkih istražilaca u Derventu

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 18:02

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Минић: Охрабрује долазак америчких истражилаца у Дервенту
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da ga ohrabruje dolazak američkih istražilaca u Derventu i da će republičke institucije pružiti podršku svjedocima jer svaka žrtva zaslužuje pravdu.

"Ohrabruje me dolazak američkih istražilaca u Derventu i vjerujem da će svjedočenja preživjelih logoraša i obimna dokumentacija konačno otvoriti put nepristrasnoj istrazi zločina počinjenih nad srpskim narodom", istakao je Minić.

On je naglasio da će institucije Republike Srpske pružiti punu podršku svim svjedocima.

"Lično dajem podršku Dragi Kneževiću i svim preživjelim logorašima koji već decenijama istrajavaju u borbi za istinu i pravdu. Istina ne smije biti selektivna. Svaka žrtva zaslužuje pravdu, a svaki zločin mora biti rasvijetljen", napisao je Minić na Iksu.

Dolazak pet američkih istražilaca-tužilaca u Derventu očekuje se u poned‌jeljak, 20. jula, da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine.

U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. godine bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno, kroz derventske logore, prošlo više stotina srpskih civila.

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Tagovi :

Savo Minić

Derventa

Amerika

Ratni zločin

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