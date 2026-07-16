Logo

Preminuo čuveni Dragutin Gligorić Gile

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 18:40

Komentari:

0
Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле
Foto: Pixabay

Dragutin Gligorić Gile, čovjek čije će ime zauvijek ostati utkano u istoriju Banje Koviljače, obala Drine i srca svih koji su imali čast da ga poznaju, iznenada je preminuo u srijedu, 15. jula, u 72. godini, prenosi "Jadar pres Loznica".

Bio je više od ugostitelja. Bio je domaćin kakav se rijetko sreće, drinski alas, prijatelj, čovjek vedrog duha i iskrenog osmijeha.

hitna pomoc

Srbija

U bolnicu primljeno 14 osoba, većina jela u istom restoranu

Njegova dobrota, smisao za humor, mudrost i spremnost da svakome pruži pomoć ili iskren savjet ostavili su neizbrisiv trag među ljudima.

Volio je život, prirodu, planine i rijeke, a Drina je za njega bila mnogo više od rijeke – bila je dio njegovog bića. Na njenim obalama stvarao je uspomene, okupljao ljude i širio onu toplinu koju mogu da pruže samo veliki ljudi.

ognjen vranjes

Fudbal

Ispovijest Ognjena Vranješa: Da me nisu zaboljela leđa bio bih mrtav

Sa njegovim odlaskom odlazi i dio jednog vremena, vremena kada su se gostoprimstvo, poštenje i ljudskost podrazumijevali. Ostaju sjećanja na čovjeka koji je svojim djelima pokazivao koliko veliko može biti jedno srce, piše pomenuti portal.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragutin Gligorić Gile

In memoriam

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

U bolnicu primljeno 14 osoba, većina jela u istom restoranu

2 h

0
Повријеђени пацијенти биће пребачени из Црне Горе за Ниш

Srbija

Povrijeđeni pacijenti biće prebačeni iz Crne Gore za Niš

2 h

0
Вук Матић

Srbija

Povrijeđen u jezivoj nesreći: Nakon tri mjeseca preminuo Vuk Matić

3 h

0
Младић се утопио у Буштрањском језеру

Srbija

Mladić se utopio u Buštranjskom jezeru

3 h

0

  • Najnovije

20

42

Španija strepi pred finale: Jamal povrijeđen?

20

31

Automobili od siline udara letjeli u vazduh: Dvije osobe poginule u teškoj nesreći

20

23

Prijedorčanka pretukla dvojicu muškaraca: Iza rešetaka još dva mjeseca

20

18

Da li Banjaluka ima ijedno bezbjedno kupalište?

20

14

Lidija Vukićević: Nisam htjela da se skinem, što me koštalo uloga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima