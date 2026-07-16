Preminuo čuveni Dragutin Gligorić Gile

Autor:ATV redakcija
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Dragutin Gligorić Gile, čovjek čije će ime zauvijek ostati utkano u istoriju Banje Koviljače, obala Drine i srca svih koji su imali čast da ga poznaju, iznenada je preminuo u srijedu, 15. jula, u 72. godini, prenosi "Jadar pres Loznica".
Bio je više od ugostitelja. Bio je domaćin kakav se rijetko sreće, drinski alas, prijatelj, čovjek vedrog duha i iskrenog osmijeha.
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Njegova dobrota, smisao za humor, mudrost i spremnost da svakome pruži pomoć ili iskren savjet ostavili su neizbrisiv trag među ljudima.
Volio je život, prirodu, planine i rijeke, a Drina je za njega bila mnogo više od rijeke – bila je dio njegovog bića. Na njenim obalama stvarao je uspomene, okupljao ljude i širio onu toplinu koju mogu da pruže samo veliki ljudi.
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Sa njegovim odlaskom odlazi i dio jednog vremena, vremena kada su se gostoprimstvo, poštenje i ljudskost podrazumijevali. Ostaju sjećanja na čovjeka koji je svojim djelima pokazivao koliko veliko može biti jedno srce, piše pomenuti portal.
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