Dragutin Ćelap osuđen na 12 godina zatvora

Autor:ATV redakcija
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Županijski sud u Zagrebu danas je nepravosnažno osudio na 12 godina zatvora nekadašnjeg zvaničnika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Topuskom Dragutina Ćelapa (72) za navodni ratni zločin iz 1991. godine.
Ćelap, koji je u istražnom zatvoru, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin, nije želio da ga dovedu na objavu presude.
Optužnica ga tereti da je kao pripadnik oružanih jedinica SAO Krajine u mjestu Staro Selo Topusko hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca koji je upravljao traktorom, prenosi Srna.
Ćelap je uhapšen početkom oktobra 2024. godine.
Sisačko-moslavačka policijska uprava je sredinom septembra 2025. godine prijavila Ćelapa za još jedan navodni ratni zločin.
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