Dragutin Ćelap osuđen na 12 godina zatvora

Županijski sud u Zagrebu danas je nepravosnažno osudio na 12 godina zatvora nekadašnjeg zvaničnika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Topuskom Dragutina Ćelapa (72) za navodni ratni zločin iz 1991. godine.

Ćelap, koji je u istražnom zatvoru, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin, nije želio da ga dovedu na objavu presude.

Optužnica ga tereti da je kao pripadnik oružanih jedinica SAO Krajine u mjestu Staro Selo Topusko hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca koji je upravljao traktorom, prenosi Srna.

Ćelap je uhapšen početkom oktobra 2024. godine.

Sisačko-moslavačka policijska uprava je sredinom septembra 2025. godine prijavila Ćelapa za još jedan navodni ratni zločin.