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Dragutin Ćelap osuđen na 12 godina zatvora

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 19:39

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Драгутин Ћелап осуђен на 12 година затвора
Foto: Unsplash

Županijski sud u Zagrebu danas je nepravosnažno osudio na 12 godina zatvora nekadašnjeg zvaničnika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Topuskom Dragutina Ćelapa (72) za navodni ratni zločin iz 1991. godine.

Ćelap, koji je u istražnom zatvoru, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin, nije želio da ga dovedu na objavu presude.

Optužnica ga tereti da je kao pripadnik oružanih jedinica SAO Krajine u mjestu Staro Selo Topusko hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca koji je upravljao traktorom, prenosi Srna.

Ćelap je uhapšen početkom oktobra 2024. godine.

Sisačko-moslavačka policijska uprava je sredinom septembra 2025. godine prijavila Ćelapa za još jedan navodni ratni zločin.

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Osuđen Dragutin Ćelap

Optužnica

Zatvor

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