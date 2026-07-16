"Ostavili su fekalije, mokraću i smeće"! Snimak iz apartmana šokirao region, pogledalo ga više od milion ljudi

Video koji je na TikToku objavila Veronika Barišić izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama i za kratko vrijeme prikupio više od milion pregleda.

Na snimku je prikazano u kakvom su stanju, kako tvrdi, gosti iz Velike Britanije ostavili kuću koja se izdaje tokom turističke sezone.

"Najgori gosti na svijetu!"

U videu se obilaze prostorije objekta i pokazuje razbacane peškire, prosuto piće, smeće i prljave toalete, uz komentar da se sa sličnom situacijom, prema njenim riječima, susreću upravo kada su gosti iz Engleske.

"Znači, ovo je samo dio kako su nam Englezi ostavili kuću. Imamo iznajmljivanje za sezonu i ovo je blaga katastrofa. Problem je što se, apsolutno svaki put kada se ovako nešto dogodi, ispostavi da su u pitanju Englezi. Englezi su apsolutno najgori gosti na svijetu" - kaže Barišić na početku snimka.

Dodaje da razumije da je čišćenje smještaja dio posla, ali tvrdi da je ovog puta prizor bio posebno neprijatan.

"Mi imamo više toaleta i svi su bili prljavi. Ostavili su fekalije, mokraću, sve je ostalo nama da čistimo. Peškiri su bili razbacani po podovima. Gostima ostavljamo veliki broj peškira, i za bazen i za kupanje, baš za svakoga."

"Piće je bilo proliveno po podovima i dnevnom boravku. Šta god da sam otvorila, bilo je odvratno" - navodi ona u videu.

Turistička sezona kao mač sa dvije oštrice

Snimak je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima uglavnom izražavali nevjericu zbog stanja u kojem je, prema tvrdnjama autorke videa, ostavljen smještaj nakon odlaska gostiju.

Kako Slobodna Dalmacija navodi, video postao viralan i da je za kratko vrijeme prikupio više od milion pregleda na TikToku, gdje se i dalje dijele različita mišljenja o iskustvima iznajmljivača tokom turističke sezone.