Jedna osoba poginula, 16 povrijeđeno: Određen pritvor vozaču kombija

Foto: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Vozaču iz Kotora čiji su inicijali Lj.M. određen je pritvor zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci u kojoj je jedno lice poginulo, a 16 povrijeđeno.

Pritvor je određen na prijedlog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, saopšteno je iz ovog tužilaštva. Nesreća se dogodila kada je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane pored puta i prevrnuo se. Prema preliminarnim podacima, uzrok nesreće je premor i pospanost vozača.

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