Unuk (20) napao djeda (74) jer mu nije dao novac

Naime, iz MUP-a Sjeverne Makedonije su saopštili da je osumnjičeni, nakon što nije dobio novac koji je tražio od djeda, nasrnuo na starca.

"Dana 21. juna 2026. godine osumnjičeni je u porodičnoj kući u Kočanima fizički napao svog 74-godišnjeg djeda, nakon što je prethodno od njega tražio novac, ali ga nije dobio, a zatim mu je i prijetio", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

(Telegraf.rs)