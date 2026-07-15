Unuk (20) napao djeda (74) jer mu nije dao novac

Autor:ATV redakcija
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Protiv Š.A. (20) policija u Kočanima podsnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.
Naime, iz MUP-a Sjeverne Makedonije su saopštili da je osumnjičeni, nakon što nije dobio novac koji je tražio od djeda, nasrnuo na starca.
"Dana 21. juna 2026. godine osumnjičeni je u porodičnoj kući u Kočanima fizički napao svog 74-godišnjeg djeda, nakon što je prethodno od njega tražio novac, ali ga nije dobio, a zatim mu je i prijetio", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.
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