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Unuk (20) napao djeda (74) jer mu nije dao novac

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 22:28

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Protiv Š.A. (20) policija u Kočanima podsnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Naime, iz MUP-a Sjeverne Makedonije su saopštili da je osumnjičeni, nakon što nije dobio novac koji je tražio od djeda, nasrnuo na starca.

"Dana 21. juna 2026. godine osumnjičeni je u porodičnoj kući u Kočanima fizički napao svog 74-godišnjeg djeda, nakon što je prethodno od njega tražio novac, ali ga nije dobio, a zatim mu je i prijetio", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Sjeverna Makedonija

Tuča

fizički napad

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