Skandal potresa Hrvatsku: Policajci u službenom automobilu imali odnose sa jednom ženom

Prema nezvaničnim, ali veoma dobro upućenim izvorima, nekoliko pripadnika MUP-a u više je navrata, tokom radnog vremena i u službenom policijskom automobilu, imalo seksualne odnose, piše Telegram.hr.

Region Izbio požar u kamp-kućici: Poginula jedna osoba

Navodno, odnose su na različitim mjestima i u različito vrijeme imali s istom gospođom iz Požeško-slavonske županije. Telegramu su poznata imena žene, kao i trojice policajaca, s kojima se upuštala u seksualne odnose.

Slučaj se, prema informacijama s kojima raspolaže Telegram, raspleo tako da je policiji prijavljeno porodično nasilje u mjestu u kojem živi pomenuta osoba. Kad joj je suprug oduzeo mobilni telefon, ona je zamolila komšinicu da joj omogući poziv službi 112, nakon čega je stigla policijska patrola iz obližnjeg mjesta. Nakon uviđaja policajci su izuzeli telefon, vjerojatno zato što je suprug upozorio kako se u njemu nalaze kompromitirajući snimci.

Izvor upućen u slučaj navodi kako su službenici policijske stanice, pregledavajući sadržaj mobitela, ostali zapanjeni kada su na eksplicitnim fotografijama prepoznali svoje kolege. Prema istom izvoru, slučaj se pokušao zataškati, ali to je postalo nemoguće nakon što je nekoliko kompromitirajućih fotografija počelo kružiti u javnosti, zbog čega je događaj morao biti prijavljen.

Nakon saznanja o događaju o kojem se već naveliko priča u županiji, Telegram je u ponedjeljak, 13. jula, poslao upit nadležnoj policijskoj upravi. Zanimalo ih je imaju li saznanja o neprimjerenom ponašanju najmanje trojice policajaca, odnosno jesu li se upuštali u seksualne odnose za vrijeme radnog vremena i u službenim vozilima.

Svijet EU i dalje bez dogovora o novom paketu sankcija Rusiji

Novinar je takođe od policije tražio službenu informaciju o tome provode li se istrage, što je poduzeto i o kojem se tačno broju policajaca radi. U upitu su naveli i prezimena trojice policijskih službenika, kao i inicijale žene te naziv ustanove u kojoj je zaposlena, zatraživši odgovor do utorka u 12 sati.

U utorak prije podneva novinar Telegrama nazvao je portparolku PU požeško-slavonske, koja je rekla da su u upravi svi još duboko potreseni zbog pogibije kolege Marija Pjerabona u saobraćajnoj nesreći prošle subote. Zamoljeni su za strpljenje te im je obećano da će odgovoriti na upit nakon provjere dojava, vjerovatno tokom srijede.

Danas u 15 sati Telegramu je stigao vrlo kratak odgovor, u kojem nije odgovoreno na većinu poslatih pitanja. Odgovor PU požeško-slavonske prenosimo u cijelosti: "Obavještavamo vas da Policijska uprava požeško-slavonska ne provodi policijske istrage u vezi s navodima na koje se odnosi vaš upit. Istovremeno, u toku su provjere navoda o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika".