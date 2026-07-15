Vozio sa 3,30 promila: Uhapšen državljanin BiH

Autor:ATV redakcija
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Službenici saobraćajne policije u Baru uhapsili su danas D.K. (54), državljanina Bosne i Hercegovine, nakon što je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.
Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, vozač je zaustavljen tokom redovne kontrole, nakon čega je alkotestiran.
Utvrđeno je da je imao 3,30 promila alkohola u organizmu, zbog čega je uhapšen.
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Iz policije su naveli da će protiv njega biti preduzete zakonom propisane mjere.
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