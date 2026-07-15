Drama u Hrvatskoj: Muškarac u kanjonu Čikole 10 sati visio zaglavljen naglavačke

Pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja Stanice Šibenik izveli su zahtjevnu akciju spasavanja muškarca koji je čak 10 sati bio zaglavljen naglavačke između dvije stijene u kanjonu rijeke Čikole kod Drniša.

Kako je saopšteno, pripadnici HGSS-a u Šibeniku sinoć su dobili dojavu o nestalom muškarcu. Postojale su određene indicije o lokaciji na kojoj bi se osoba mogla nalaziti, a područje pretrage bilo je ispod kule u Drnišu.

U najkraćem roku na teren je izašlo 15 spasilaca Službe sa dvije bespilotne letjelice, a akciji se pridružilo i pet vatrogasaca DVD-a Drniš.

Nakon intenzivne potrage, pilot bespilotne letjelice uočio je muškarca u strmom usjeku ispod kule.

Portal 24sata javlja da je muškarac ostao zarobljen naglavačke između dvije stijene. S obzirom na vrijeme njegovog nestanka, pretpostavlja se da je tako visio oko 10 sati, i to na temperaturi višoj od 30 stepeni.

Spasioci su s nosilima došli do muškarca, pružili mu prvu pomoć i pripremili ga za transport.

Istovremeno je ekipa na višem dijelu terena izradila sidrište i sistem za podizanje kako bi se povrijeđeni i spasioci mogli izvući iz kanjona. Zajedničkim angažmanom svi su ubrzo prebačeni na plato, a povrijeđeni je predat timu Hitne medicinske službe na dalju obradu.

„Ovakve akcije daju smisao svakom satu obuke, svakom izlasku na teren i svakom odricanju spasilaca. Juče se sve to spojilo u pravom trenutku. Rezultat je čovjek koji je dobio novu priliku za život“, poručili su iz HGSS-a.