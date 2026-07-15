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Drama u Hrvatskoj: Muškarac u kanjonu Čikole 10 sati visio zaglavljen naglavačke

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 13:56

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Foto: Pexel/ Karolina

Pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja Stanice Šibenik izveli su zahtjevnu akciju spasavanja muškarca koji je čak 10 sati bio zaglavljen naglavačke između dvije stijene u kanjonu rijeke Čikole kod Drniša.

Kako je saopšteno, pripadnici HGSS-a u Šibeniku sinoć su dobili dojavu o nestalom muškarcu. Postojale su određene indicije o lokaciji na kojoj bi se osoba mogla nalaziti, a područje pretrage bilo je ispod kule u Drnišu.

U najkraćem roku na teren je izašlo 15 spasilaca Službe sa dvije bespilotne letjelice, a akciji se pridružilo i pet vatrogasaca DVD-a Drniš.

Nakon intenzivne potrage, pilot bespilotne letjelice uočio je muškarca u strmom usjeku ispod kule.

Portal 24sata javlja da je muškarac ostao zarobljen naglavačke između dvije stijene. S obzirom na vrijeme njegovog nestanka, pretpostavlja se da je tako visio oko 10 sati, i to na temperaturi višoj od 30 stepeni.

Spasioci su s nosilima došli do muškarca, pružili mu prvu pomoć i pripremili ga za transport.

Istovremeno je ekipa na višem dijelu terena izradila sidrište i sistem za podizanje kako bi se povrijeđeni i spasioci mogli izvući iz kanjona. Zajedničkim angažmanom svi su ubrzo prebačeni na plato, a povrijeđeni je predat timu Hitne medicinske službe na dalju obradu.

„Ovakve akcije daju smisao svakom satu obuke, svakom izlasku na teren i svakom odricanju spasilaca. Juče se sve to spojilo u pravom trenutku. Rezultat je čovjek koji je dobio novu priliku za život“, poručili su iz HGSS-a.

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Tagovi :

penjač

planinar

kanjon rijeke Čikole

Hrvatska

Gorska služba spašavanja

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