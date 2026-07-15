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Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 10:51

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Ухапшен Александар Лазаров Цуна!
Foto: MUP Sjeverne Makedonije

Policija Sjeverne Makedonije uhapsila je u Skoplju Aleksandra Lazarova, poznatijeg pod nadimkom Cuna, za kojim je prethodnih dana bila raspisana međunarodna potjernica nakon njegovog bjekstva iz policijske stanice u Kočanima.

Lazarov je dospio u centar pažnje javnosti pošto je uspio da pobjegne iz prostorija policije, navodno iskoristivši prozor kako bi izbjegao policijski nadzor.

Nakon tog incidenta, nadležni organi pokrenuli su intenzivnu potragu koja je okončana njegovim hapšenjem u glavnom gradu.

Prema informacijama koje su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, osumnjičeni je lišen slobode u utorak uveče, a očekuje se da će protiv njega biti nastavljeni postupci koji su započeti prije bjekstva.

Lazarov je i ranije bio poznat policiji zbog sumnji u povezanost sa trgovinom narkoticima. Neposredno prije bjekstva bio je priveden zajedno sa još dvojicom muškaraca, nakon što je, prema nezvaničnim saznanjima, u njihovom automobilu pronađena bijela praškasta supstanca za koju istražitelji sumnjaju da je opojna droga.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja, kao i eventualnu odgovornost drugih osoba koje bi mogle biti povezane sa ovim događajem.

(Kurir.mk)

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Tagovi :

Aleksandar Lazarov Cuna

Sjeverna Makedonija

Policija

Interpolova potjernica

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