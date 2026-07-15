Javio se Maradona pred duel Argentine i Engleske

Maradona junior istakao je da duel sa Engleskom za Argentince nikada nije samo sportski događaj, posebno zbog istorije dvije zemlje i čuvenog četvrtfinala Mundijala 1986. godine, kada je njegov otac postigao legendarne golove – "Božju ruku" i "gol vijeka" – u pobjedi Argentine 2:1.

"Ovo nikada neće biti normalna utakmica, a ova konkretno biće veoma teška za našu reprezentaciju. Istina je da Engleska igra dobro, ali moramo da se suočimo s njima i pobijedimo prvake svijeta. Biće teško... za obje ekipe", rekao je Maradona junior, koji je profesionalni trener.

Iako je selektor Argentine Lionel Scaloni pokušao da umanji političku i istorijsku tenziju koja prati susret sa Engleskom, Maradona junior smatra da taj kontekst i dalje postoji.

"Moj otac ovo ne bi doživio kao običnu utakmicu. Možemo da kažemo šta god želimo, ali ovo nije i nikada neće biti normalan meč. Za sve Argentince i Maradonine navijače biće to poseban trenutak, jer se vraćaju sjećanja na Folklandski rat i sve naše ljude koji su tamo poginuli, a zatim i na ono što se dogodilo 1986. godine. Moj otac je tada dobio istorijski duel i od tada ništa nije isto kada igramo protiv Engleske", poručio je.

Maradona junior nije bio rođen kada su Argentina i Engleska odigrale čuveni meč na Mundijalu u Meksiku 1986. godine.

Rođen je nekoliko mjeseci kasnije, ali kaže da je kroz priče svog oca odrastao uz taj istorijski trenutak, prenosi B92