Umrla rođaka Nikole Tesle: Šta je Slađana naslijedila od srpskog naučnika?

Manekenka Slađana Tesla (54) pronađena je mrtva u utorak, u svom stanu na Novom Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, Slađana je živijela sama, a komšije je nisu vidjele nekoliko dana.

Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavijestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju. Po dolasku na lice mjesta, nadležne službe su ušle u stan i zatekle beživotno tijelo. Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne industrije krajem prošlog i početkom ovog vijeka.

Slađana je potomak Nikole Tesle

Slađana nije jedini rođak ovog genija, ali je svakako bila najpoznatija u javnosti. U svojoj manekenskoj karijeri radila je za svjetske kreatore poput Valentina i Vivijen Vestvud, a potom je radila kao producent, modni koreograf i kasting direktor.

Kako je jednom otkrila, za svoj izgled se zahvaljivala upravo genima:

Mnogi mi kažu da na Nikolu imam karakterne crte lica koščato lice, nepravilan profil, prodoran pogled. Visoka sam i nisam krupne građe. S druge strane, od djede se razlikujem po interesovanjima. Oduvijek sam bila društvenjak. Odlično su mi išli strani jezici, a zanimala me je i istorija umjetnosti rekla je ranije Slađana Tesla i dodala:

Međutim, prije nekoliko godina počela sam da se interesujem za metafiziku i tada sam pomislila: "Evo ga Tesla u meni!". On se, kao i ja sada, tokom života bavio onim duhovnim u čovjeku. Smatram da je isto kao i ja vjerovao da ljudi nisu ni svjesni svoje snage i šta su sve sposobni da urade. Važno je da razmišljamo pozitivno jer svi smo mi magneti koji privlače svoju stvarnost, izjavila je ona.

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Nikola i Slađana Tesla dijelili su ljubav prema lijepim odjevnim predmetima i dobrom stajlingu, prenosi Telegraf.rs.

Izučavajući fotografije i istorijske podatke o Tesli, primijetila sam da je imao strast prema modi, da ne kažem da je bio pomalo kicoš. Volio je odlična odijela i kvalitetne cipele. Kod njega je sve uvijek bilo na svom mjestu izjavila je jednom prilikom Slađana, koja je u šali rekla da je ponekad, kao Tesla, opsesivno prala ruke.

U školi su joj poklanjali ocjene

Slađana je bila vrlo ponosna na činjenicu da u sebi nosi gene takvog izumitelja, za koga zna apsolutno čitav svijet:

Ja sam se zapitala kako je moguće da sam ja potpuni društvenjak, interesuju me društvene nauke, istorija, jezici... Iz fizike su mi poklanjali ocjene jer je bilo sramota da jedan Tesla ima lošu ocjenu iz fizike. Međutim, desilo se da sam se zainteresovala za metafiziku, što i dan-danas izučavam. Počela sam da čitam o tome i u jednom momentu mi je samo kliknulo i rekla sam: „Evo ga Tesla u meni.“ Počela sam da izučavam i čitam o prirodnim zakonima, energiji i ljubavi i to su sada moja interesovanja. Tada sam znala da je to to. Osim profila, jagodica i ličanske građe, našla sam još jednu sličnost, objasnila je tada sada pokojna manekenka.