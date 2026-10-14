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Peskov: Tramp ulaže napore da se kriza u Ukrajini usmjeri ka mirnom rješenju

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14.10.2026 12:31

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Predsjednik SAD Donald Tramp ulaže napore da se rješavanje krize u vezi sa Ukrajinom usmjeri ka mirnom rješenju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je u obraćanju novinarima upozorio da postoje rizici da evropske zemlje sabotiraju sporazume između Rusije i SAD.

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"SAD, odnosno američki pregovarači i predsjednik Tramp, ulažu napore kako bi pomogli da se rješavanje krize u vezi sa Ukrajinom usmjeri ka mirnom rješenju. Postoje rizici od sabotaže koju mogu izvršiti neke od evropskih država", naveo je Peskov.

On je istakao da Evropljani djeluju u drugom pravcu i da čine sve kako bi osigurali nastavak rata.

Peskov je naglasio da će se Rusija boriti za povratak svoje imovine, koja je ilegalno zamrznuta širom EU.

"Rad na rješavanju ukrajinskog pitanja odvija se diskretno i tako će se nastaviti", odgovorio je Peskov na pitanje da li postoji osnova za razmatranje američkih prijedloga za mirno rješenje.

Prema njegovim riječima, na dnevnom redu trenutno nema dogovorenih međunarodnih sastanaka o rješavanju ukrajinskog pitanja.

Komentarišući energetsko primirje koje je najavio Tramp, Peskov je rekao da se rad u tom pravcu nastavlja i napomenuo da se danas u medijima pojavljuju brojni izvještaji o tom pitanju, ali da veliki dio njih ne odgovara stvarnosti.

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Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa kibernetičkim tehnologijama, Peskov je naglasio da Rusija mora da bude spremna za sve izazove u oblasti kibernetičke bezbjednosti.

"Tehnologije vještačke inteligencije donose mnogo dobrog i brojne koristi te povećavaju efikasnost, ali istovremeno pokušaji određenih država da te nove tehnologije iskoriste kao oružje nose prijetnje i mogu ugroziti čitave sektore privrede bilo koje zemlje", naveo je Peskov.

Komentarišući privođenje japanskog novinara u Južno-Sahalinsku, Peskov rekao da ruska Federalna služba bezbjednosti savjesno obavlja svoj posao i da njeni agenti hapse špijune ukoliko ih otkriju.

(Srna)

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Amerika

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