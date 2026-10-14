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Akcija ”Sirijus”: SIPA hapsila u Istočnom Sarajevu

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14.10.2026 11:35

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Акција ”Сиријус”: СИПА хапсила у Источном Сарајеву
Foto: ATV

U nastavku akcije ”Sirijus” policijski službenici SIPA uhapsili su četiri osobe u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da su se bavili krijumčarenjem migranata.

Kako navodi SIPA uhapšenima se na teret stavlja da su počinili krivična djela rijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata.

”Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade u prostorijam SIPA biti predati u dalju nadležnost Tužilaštva BiH”, saopštila je SIPA.

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Dodaju da je akcija realizovana po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH i u saradnji sa službenicima Službe za poslove sa strancima BiH.

”Ove aktivnosti su nastavak rada u predmetu u kojem je 21. Mama na području Unsko-sanskog kantona pretreseno pet lokacija i uhapšeno pet državljana BiH zbog sumnje da su počinili ista krivična djela”, navode u SIPA.

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Tagovi :

akcija Sirijus

hapšenje

SIPA

Istočno Sarajevo

krijumčarenje migratana

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