Zavrnute slavine zbog pucanja cijevi na Venecija mostu u Banjaluci

Teško pristupačna lokacija i rad u unutrašnjosti konstrukcije Venecija mosta otežali su sanaciju pucanja cjevovoda, a kako su iz “Vodovoda” rekli za "Glas Srpske", nadaju se da će kvar biti saniran tokom dana.

Kvar na Venecija mostu prijavili su radnici na izgradnji obližnjeg šetališta.

"Tada je izašla ekipa koja je utvrdila o čemu se radi. Zbog specifičnosti lokacije nije se moglo bez adekvatnih priprema pristupiti sanaciji", kazali su oni.

Prema njihovim riječima, mjesto na kojem je došlo do pucanja cijevi primarnog cjevovoda FI 400 je teško pristupačno.

Gradovi i opštine Više naselja u Istočnoj Ilidži bez vode

"Naši radnici moraju ući u konstrukciju mosta, bez upotrebe teških mašina i raditi u malom prostoru. Osim toga, istom trasom idu i druge instalacije, što dodatno otežava manevrisanje", pojasnili su iz “Vodovoda”.

U par navrata, kako navode, pokušali su izvršiti sanaciju bez zatvaranja vode.

"To je bilo bez uspjeha, tako da će danas biti zatvoreno, što će osjetiti stanovnici okolnih naselja. Vrijeme popravke zavisi od više faktora, ali se nadamo da će tokom dana svi radovi biti okončani", poručili su iz "Vodovoda".

(Glas Srpske)