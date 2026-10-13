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Blanuša: Nisam podnio ostavku, odluka o Petroviću ostaje na snazi

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13.10.2026 19:05

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Предсједник СДС-а конференција за медије у Бањалуци након сједнице странке
Foto: ATV

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša na obraćanju medijima u toku sjednice Predsjedništva stranke kaže da nije ponudio ostavku na funkciju predsjednika i da odluka o Ljubiši Petroviću ostaje na snazi.

Blanuša kaže da nije ni bilo zahtjeva za njegovom ostavkom na sjednici koja je i dalje u toku i da se zna na koji način se bira predsjednik SDS-a i kako se razrješava.

"Nisam ponudio ostavku, zato što je neophodno izvršiti detaljnu analizu i svega onoga što je bilo. Nakon toga se mogu izvući zaključci ko je i koliko doprinio ovoj situaciji", rekao je Blanuša.

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Na sjednici je bilo riječi o i statusu Ljubiše Petrovića, a Blanuša kratko odgovara da njegove odluke ostaju na snazi.

Na pitanje da li će isključenje Petrovića iz stranke donijeti probleme SDS-u, Blanuša kaže da je bilo i većih udara koje su preživjeli.

"Semberija je bastion SDS-a. Imala je SDS u Semberiji veće udare, pa ih je prevazišla. Mislim da će i sada biti isto, podsjetiću na slučaj pokojnog Miće Mićića. SDS je izdržao to, pa će izdržati i druge stvari. Bitno nam je da se stranka konsoliduje, da se radi, da analiziramo gdje su bile greške i da u osnovi gradimo dalje stranku", rekao je Blanuša.

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Bijeljinski odbornici SDS-a zatražili su od predsjednika stranke Branka Blanuše da povuče odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke. Sam Ljubiša Petrović je najavio žalbu na ovu odluku, jer ona nije donesena na način koji propisuje Statut stranke.

Protivili su se isključenju i drugi funkcioneri koji su pozvali Blanušu da povuče odluku poput Želimira Neškovića, Milana Miličevića i Aleksandre Pandurević.

Sa druge strane, Ognjen Bodiroga, kaže da je Statut SDS-a jasan i da svi koji podržavaju onoga ko ga krši rade isto. Takođe, najavio je čišćenje u SDS-u.

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Branko Blanuša

SDS

Predsjedništvo

ostavka

Ljubiša Petrović

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