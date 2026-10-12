Блануша остаје без функције, Петровић без партије

Аутор:АТВ редакција
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Љубиша Петровић наставља борбу против врха странке. Најављује жалбе на одлуку предсједника СДС-а Бранка Блануше да га се искључи дан након одржаних избора. На излазним вратима није само Петровић, него и сам Блануша о чијој судбини ће СДС одлучивати ускоро.
Одлука о искључењу Љубише Петровића није коначна, ни једноставна како се у почетку мислило. Градоначелник Бијељине је обезбиједио одређену подршку унутар странке, међутим, питање је колики је капацитет оних који су узели да бране његов случај. Могућност жалбе на одлуку предсједника странке Бранка Блануше постоји, нарочито због кршења процедура које прописује сам СДС. Са друге стране, случај Петровића, барем по Статуту странке, чист је као суза. Није испоштовао одлуке партије, подржао је СДС-овог противкандидата и током читавог предизборног калкулисања јавно је критиковао сам врх странке.
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Евентуално попуштање и праштање Љубиши Петровићу довело би до још већег неповјерења у СДС. Његово искључење можда није коначно, али је сигурно. Могуће је и да Петровић партију замијени Листом.
Република Српска
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Када је ријеч о Бранку Блануши, његова судбина на челу СДС-а иде сличном путањом. Његово шефовање, ако га је и било, ближи се крају. Блануша се појавио као жртвено јагње на пријевременим изборима. Због непомирљивих струја унутар СДС-а, Блануша је дошао као прелазно рјешење. Након пораза на изборима, можда мало и исхитрено, стигла је још једна компромисна одлука. Понављање кандидатуре на општим изборима, уз то и предсједничка фотеља у СДС-у. Исхитрена одлука испоставиће се као лош политички потез.
Несигурна игра пред Драшком Станивуковићем, лоше позиционирање у странци, као и лоши кадровски потези, срозали су СДС на минимум. За мандата Бранка Блануше СДС је изгубио позицију друге највеће странке у Републици Српској, а уписали су дупли пораз на кандидатурама за инокосне функције.
Тема "разно" која је на дневном реду сједнице Главног одбора засигурно ће се претворити у тему "оставка". Ипак, до када ће Блануша остати у фотељи тешко је рећи. Тренутно СДС-у није проблем сам Бранко Блануша, колико његов насљедник. Расподјела моћи унутар СДС-а на концу је коштала и чланства Љубише Петровића.
Република Српска
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Случај "Петровић" јасно је подвукао линију између неколико звучних функционера Српске демократске странке. На једној страни је бивши предсједник Милан Миличевић који је затражио да се о искључењу градоначелника Бијељине разговара. Подршку су му дали и Желимир Нешковић, док је Александра Пандуревић далеко жустрија у својим наступима и критикама Бранка Блануше. Уз њих, бијељинско руководство СДС-а, барем већим дијелом, стало је на странку Љубише Петровића.
Са друге стране, Огњен Бодирога, шаље поруку да је почело чишћење СДС. По њему, Статут је јасан и ту нема изузетака.
Република Српска
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Каквог је става Маринко Божовић још увијек не знамо. Он се по овој теми није оглашавао. Као кандидат СДС-а Божовић је највише био нападан од стране Петровића, али и Небојше Вукановића. Градоначелник Бијељине је отворено и без задршке радио против партијског колеге.
Због неријешених унутарстраначких рачуна, позиција Бранка Блануше је јасна. Фотеља предсједника странке му је измакнута, али ко ће у њу сјести још није договорено.
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