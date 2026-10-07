Сам признао: Милан Благојевић, носилац листе СДС-а, није гласао за Бланушу

Аутор:АТВ редакција
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Професор уставног права Милан Благојевић, који је на управо завршеним изборима био носилац листе СДС-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у Изборној јединици 1Б, јавно је признао да није гласао за предсједника своје странке и кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу.
Благојевић је у ауторском тексту навео да је на изборима 4. октобра листић за избор предсједника Републике Српске оставио празан и такав га убацио у скенер.
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Како је објаснио, разлог за такву одлуку били су његови лични утисци о Блануши током предизборне кампање.
"Због тога не могу, а да не изнесем те моје утиске о њему, јер због њих нисам могао нити бих икада гласао за њега“, навео је Благојевић, додајући да, према његовом мишљењу, Блануша "никако не заслужује нити треба да буде предсједник Републике Српске".
Његово признање посебно добија на тежини ако се узме у обзир да је управо Благојевић на овогодишњим изборима био један од истакнутијих кандидата СДС-а.
Блануша га је раније лично позвао да буде носилац листе СДС-а у Крајини за Изборну јединицу 1 за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, што је Благојевић прихватио. СДС га је потом и званично поставио на чело листе.
На изборима је Благојевић освојио 5.132 лична гласа, односно 24,97 одсто гласова кандидата на листи у Изборној јединици 1Б.
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Ипак, када је ријеч о најважнијој функцији у Републици Српској, подршка је изостала.
Благојевић у свом тексту објављеном у "Слободној Босни" не наводи да је гласао за неког другог кандидата, већ изричито каже да је свој листић оставио празан. Истовремено, износи низ тешких критика на рачун Блануше, посебно због његовог односа према Љубиши Петровићу, али и због начина на који је предсједник СДС-а водио предизборну кампању.
Посебно проблематичним Благојевић сматра то што СДС, како тврди, током кампање у Бањалуци није одржао ниједну трибину на којој би представио свој програм и кандидате.
Умјесто тога, тврди Благојевић, Блануша је учествовао на скуповима Драшка Станивуковића и његовог Покрета Сигурна Српска, гдје је јавно подржавао Станивуковића за "премијера" Републике Српске.
Према Благојевићевој оцјени, таквим понашањем Блануша је интересе СДС-а подредио властитој кампањи за предсједника Републике Српске.
Он тврди и да је такву политику критиковао још током кампање, упозоравајући људе у СДС-у да се ради о потезу који може нанијети штету странци.
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На крају, Благојевић закључује да се таква политичка рачуница није исплатила Блануши, који није побиједио на изборима за предсједника Републике Српске.
Његово јавно признање да није гласао за кандидата чији је СДС предсједник странке тако отвара и питање колико је дубоко незадовољство унутар саме странке након изборног пораза.
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