Ковачевић поручио Шмиту: Ти си сасвим сигурно "политички мртвац"

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик можда и јесте "политичка животиња" , али си ти сасвим сигурно "политички мртвац", рекао је портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић.
Милорад Додик можда и јесте "политичка животиња" , али си ти сасвим сигурно "политички мртвац".
Управо захваљујући Додику. https://t.co/0RanO4VZl3— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 7, 2026
"Управо захваљујући Додику",написао је Ковачевић на друштвеној мрежи Икс.
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Подсјетимо, Кристијан Шмит коментаришући изборе у БиХ који су недавно одржани навео је да предсједник СНСД Милорад Додик "политичка животиња", описавши га као политичара без икаквих скрупула.
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