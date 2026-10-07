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Ковачевић поручио Шмиту: Ти си сасвим сигурно "политички мртвац"

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07.10.2026 21:04

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Милорад Додик можда и јесте "политичка животиња" , али си ти сасвим сигурно "политички мртвац", рекао је портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић.

"Управо захваљујући Додику",написао је Ковачевић на друштвеној мрежи Икс.

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Подсјетимо, Кристијан Шмит коментаришући изборе у БиХ који су недавно одржани навео је да предсједник СНСД Милорад Додик "политичка животиња", описавши га као политичара без икаквих скрупула.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Кристијан Шмит

Милорад Додик

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