Сахрањена уз највише почасти: Посљедњи испраћај Биљане Плавшић

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња предсједница Републике Српске Биљана Плавшић сахрањена је уз највише почасти. Биљана Плавшић била је уважени професор и доктор биолошких наука, а у најтежим временима преузела је одговорност као предсједница Српске, посвећена борби за опстанак и стабилност свог народа.
"Не можемо негирати чињеницу да је била једна од оних који су обиљежили стварање РС. Вјеровала је у правду и Божију и земаљску, бескомпромисно и толико да је понекад дјеловало наивно. Али је вјеровала и платила високу цијену свог вјеровања", рекао је Драган Чавић, бивши предсједник Републике Српске.
Са комеморације је поручено да је Биљана Плавшић жртвовала лични комодитет ради политичке борбе за Републику Српску. Доносила је кључне и тешке одлуке у преломним историјским тренуцима крајем деведесетих година.
"Биљана Плавшић је сигурно била непоколебљива у тренуцима кад донесе одлуку и кад је ту одлуку требало да проведе. Она је знала шта ради и све што је чинила, чинила је само зато да у безнадном времену да шансу Република Српска и српском народу", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Република Српска
Биљана Плавшић сахрањена у Бањалуци
Посљедњи испраћај организован је уз почасну паљбу припадника МУП-а Српске и присуство званичника Српске, који су нагласили важност очувања сјећања на ствараоце Републике Српске.
"Биљана Плавшић је из својих кабинета, из академске заједнице, из науке морала да дође у тешку политичку борбу, борбу за српски народ и за РС, и у рату и послије рата", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Биљана Плавшић преминула је у Београду у 96. години.
Биће уписана у Српској историји као прва жена предједник.
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