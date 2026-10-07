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Најновији резултати: Саво Минић увећава предност

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07.10.2026 17:28

Коментари:

3
Најновији резултати: Саво Минић увећава предност
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић увећава предност у односу на главног кандидата СДС-овог Бранка Бланушу, најновији су подаци Централне изборне комисије БиХ.

Према тим резултатима Минић има 288.805, док је јутрос имао 282.082 гласа.

Са друге стране Бранко Блануша сада има 230.524, док је јутрос имао 224.532.

У преводу, Минић је од јутрос увећао предност на 58.281 глас, док је она раније износила 57.550 гласова.

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Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

СНСД

СДС

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Избори 2026

Коментари (3)

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