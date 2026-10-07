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ФЗО финансира лијечење изван Српске: Важно је знати пут остваривања права

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07.10.2026 18:08

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Фонд здравственог осигурања Републике Српске
Фото: АТВ

Фонд здравственог осигурања Републике Српске финансира лијечење изван Републике Српске и то онда када се потребна здравствена услуга не може пружити у здравственим установама у Републици Српској, саопштено је данас из Фонда.

Из Фонда наводе да је пут остваривања овог права прецизно дефинисан и да је јако важно да осигураници, али и све здравствене установе, буду упознати са начином финансирања лијечења изван Републике Српске.

"Дакле, Универзитетски клинички центар Републике Српске, као установа терцијарног нивоа здравствене заштите, доставља приједлог за упућивање пацијента на лијечење у здравствену установу изван Републике Српске. На основу тог приједлога, стручна комисија Фонда доноси одлуку о медицинској оправданости и финансирању лијечења у здравственој установи изван Републике Српске која има уговор са Фондом (Србија). Са рјешењем Фонда, наши осигураници у здравственим установама у Србији плаћају само партиципацију, уколико нису ослобођени ове обавезе", појашњавају из ФЗО.

Уколико су ослобођени плаћања партиципације, Фонд у потпуности финансира њихово лијечење попут дјеци до 18 година, лицима старијим од 65 година, ратним војним инвалидима, пензионерима са најнижом пензијом, обољелим од малигних болести и других тежих обољења. Наглашавамо, да се рјешење за лијечење изван Републике Српске приоритетно завршавају, с обзиром на то да нека здравствена стања захтијевају брзу реакцију.

Уколико су исцрпљене све могућности лијечења и у здравственим установама у Србији, додају, ФЗО може да финансира лијечење у здравственим установама у другим земљама.

Када је ријеч о тим земљама, појашњавају из Фонда, након спроведеног поступка и доношења рјешења, ФЗО финансира лијечења на основу предрачуна, односно трошкове лијечења директно уплаћује на рачун здравствене установе. Дакле, кажу из Фонда, за лијечење у иностранству законом и подзаконским актима није предвиђено да осигураник сам плати здравствену услугу, а потом од ФЗО потражује накнаду трошкова.

- Јако је важно да се законом дефинисан пут остваривања права у пракси испоштује, јер је то системска заштита права осигураника и најлакши пут за остваривање овог права, будући да пацијент не мора сам плаћати лијечење. То је уједно и најефикаснији начин остваривања права и представља системско рјешење које Република Српска примјењује када је ријеч о упућивању пацијената на лијечење изван Републике Српске - наводе из ФЗО.

Фонд је још раније, у циљу информисања осигураника, припремио Водич о начину остваривања права на здравствену заштиту изван Републике Српске, који је доступан на интернет страници Фонда. Такође, осигураници могу да позову и бесплатни инфо број 0800 5 08 08 како би добили све неопходне информације или да се обрате заштитницима права који су именовани у свим филијалама Фонда.

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Тагови :

ФЗО Републике Српске

лијечење

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