Ендру Тејт под истрагом због порнографских снимака са животињама! Коњ, јегуља...

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ове нове тврдње нису једини дио случаја који британске власти воде против Тејта. У истим документима и извјештајима спомињу се и оптужбе за силовање, напад, трговину људима, контролисање проституције ради зараде.
Нови судски документи везани за покушај изручења Ендура Тејта из САД у Уједињено Краљевство отворили су низ посебно мучних оптужби. Британске власти, према тим пријавама, тврде да су на његовим уређајима пронашле екстремну порнографију, укључујући снимке са животињама, као и садржај који се односи на малољетнике. Тејт и његов брат Тристан све наводе негирају, а поступак изручења тренутно оспоравају из притвора у Мајамију.
Документи који су доспјели у јавност дио су великог списка повезаног с британским захтјевом да се Ендру Тејт изручи из Сједињених Држава. Управо се у тој фази, док траје борба око изручења, појављују и најдетаљнији описи онога што тужилаштво тврди да је пронашло или реконструисало.
Према наводима које је објавио ТМЗ у тексту о судским документима, спис садржи тврдње о посједовању „екстремне порнографије“ и материјала који укључују малољетнике. Ријеч је о оптужбама које се у документима наводно наводе као дио ширег кривичног случаја.
Уједињено Краљевство формално је затражило изручење у септембру, а браћа Тејт у међувремену се налазе у Мајамију, гдје оспоравају предају британским властима.
Најшокантнији дио нових навода односи се на тврдњу да је Ендру Тејт посједовао експлицитне садржаје који приказују сексуалне чинове са живим животињама. Британске власти, према судским поднесцима, наводно говоре о снимцима са коњем и јегуљом.
У истом контексту спомињу и друге облике екстремне порнографије, за које тврде да приказују чинове који би могли узроковати озбиљне повреде гениталија. Документи то наводно наводе као додатни елемент оптужби, а не као издвојену епизоду.
ТМЗ наводи да су те тврдње дио ширег материјала који су британски истражитељи укључили у захтјев за изручење и повезане поступке. Цијели приказ тих навода објављен је у ТМЗ-овом тексту о новим оптужбама из судских докумената.
У судским документима се, према истим изворима, Ендру Тејту на терет стављају и израда и посједовање већег броја вулгарних слика и видео-записа малољетне особе. То се у поднесцима описује као „десетине“ садржаја.
Као један од примјера наводи се видео у којем је Тејт наводно на кревету с дјевојком за коју вјерују да је имала 17 година. У опису стоји да носи доњи веш, љуби га по врату, а у кадар потом улази и друга одрасла жена.
Ове нове тврдње нису једини дио случаја који британске власти воде против Тејта. У истим документима и извјештајима спомињу се и оптужбе за силовање, напад, трговину људима, контролисање проституције ради зараде, као и посједовање екстремне порнографије.
Према сажецима доступним у извјештајима који прате случај, британско тужилаштво Ендруа Тејта терети за укупно 42 кривична дјела, док се Тристан Тејт суочава са 17 оптужби. Обојица негирају оптужбе.
Њихов адвокат у поступку изручења, према наводима, тврди да је покушај изручења неправедан јер су идентитети особа које их оптужују у британским документима зацрњени, односно нису откривени одбрани у пуном опсегу.
Браћа су, у међувремену, и даље у притвору у Мајамију док се одлучује о даљим корацима у поступку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
38
15
37
15
37
15
29
15
24
Тренутно на програму