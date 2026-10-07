Лукић: Народ подржао најдосљедније у борби за очување Српске, док будућност СДС-а није свијетла

Аутор:АТВ редакција
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Професор Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Радомир Лукић оцијенио је да је народ на општим изборима подржао СНСД и странке за које сматра да се најдосљедније боре за очување Републике Српске и њених надлежности, док СДС-у, који више није најјача опозициона партија, предстоји веома тежак посао да се одржи на политичкој сцени.
Лукић је Срни изјавио да будућност СДС-а са садашњим страначким вођством није свијетла уколико се странка истински не реорганизује, окрене себи и схвати шта је њено тврдо језгро.
"Очигледно је у вези са тим дошло до једне врсте промјена које су, ипак, резултат дугогодишње неумне политике СДС-а која је свој кредибилитет и капитал стално препуштала другима, увлачећи у своје редове оне којима ту никада није било мјесто", навео је он за Срну.
Лукић је појаснио да ту првенствено мисли на политички пакт са ПДП-ом, увлачење предсједника Листе за правду и ред Небојше Вукановића у посланичке клупе преко СДС-а и сличне потезе.
"Све су то били невјешти, неумни, непромишљени, брзоплети и катастрофални исходи по СДС", оцијенио је Лукић који је својевремено био члан СДС-а и предсједник Прве СДС.
Лукић је указао да СДС годинама круни оно што је остало од њеног историјског капацитета и улоге, али и истакао да не треба заборавити да је кичму те странке сломило послијератно политичко и друго насиље странаца и такозване међународне заједнице.
"Међутим, проблематично је што је круњење тог историјског насљеђа наставила сама СДС путем лоше кадровске политике. И дошло се до тога да данас у СДС-у немате ниједну истински истакнуту, умну и на историјски начин битну личност, како је то било са странком деведесетих година прошлог вијека", рекао је Лукић.
Он је констатовао да је резултат свега тога чињеница да је СДС сада друга по снази опозициона странка која је препуштала своје гласаче - ПДП-у и садашњем покрету Драшка Станивуковића, те Вукановићу.
"Сматрам да ће се то, на несрећу, са овом СДС и даље наставити јер њени људи мало тога разумију од унутрашње и спољне политике", каже Лукић.
Он је оцијенио да резултати општих избора показују да нису успјели покушаји дијела међународне заједнице да кроз изопштавање Милорада Додика из државно-политичког живота сломе СНСД као носећу странку извршне и законодавне власти Републике Српске.
"Сматрам да су резултати општих избора дали исходе неочекиване за неке од водећих западних чланица такозване међународне заједнице, али очекиване за народ Српске. Показало се да су ово другачија времена од оних послије рата, када је иста међународна заједница ломила кичму ондашњег СДС-а као убједљиво најјаче странке тог периода и насилно настојала да изобличи народну вољу", изјавио је Лукић.
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