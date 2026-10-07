Снимак са свадбе запалио мреже: Младожења претјерао са тортом, млада му одмах узвратила

Аутор:АТВ редакција
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Свадбена весеља често прате различити обичаји, а један од њих је и симболично мазање младенаца тортом по лицу. Ипак, овај младожења очигледно је заборавио на ријеч „симболично“.
На снимку који је постао хит на друштвеним мрежама види се тренутак када младожења узима комад свадбене торте и прилази млади, покушавајући да јој га размаже по лицу.
Ријеч је о нашем пјевачу крајишких и народних пјесама, Ђорђу Савановићу, а који је постао изузетно популаран и на друштвеним мрежама, гдје често дијели емотивне и шаљиве тренутке са својом сада супругом, породицом и пријатељима.
Млада је његов покушај да је намаже тортом по лицу очигледно покушала да спријечи и јасно показала да јој се та идеја не допада. Међутим, Ђорђе није одустајао, па јој је торту намазао по лицу, на њено видно негодовање.
Млада је дохватила добар комад торте и младожењи узвратила истом мјером и није га нимало штедјела. За неколико секунди и његово лице било је прекривено тортом, а за разлику од ње он се смијао и видно забављао.
Иако је мазање тортом по лицу младенаца обичај који се на неким свадбама практикује из шале и ради забаве, овај снимак је поново покренуо расправу о томе гдје престаје шала, а почиње непоштовање жеље друге особе.
У сваком случају, млада је показала да не планира да остане дужна па је младожења добио свој дио свадбене торте.
Коментари на поменути видео били су различити те није мањкало ни оних којима је био симпатичан овај тренутак, док је било и оних који су осули паљбу по Ђорђу.
Осим борбе са тортом, важно је напоменути да је иста била заиста посебно украшена, а ријеч је о традиционалном Змијањском везу, који се нашао као детаљ и на вјенчаници док је младожења носио традиционалну ношњу.
А шта ви мислисте? Да ли је мало претјерао или ипак не?
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