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Словеначки политичар брао гљиве, пао и сломио кук

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07.10.2026 13:15

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Словенски политичар брао гљиве, пао и сломио кук
Фото: Gorska reševalna služba Kranj

Словеначки политичар Јелко Кацин тешко се повриједио прошле седмице док је брао гљиве на стрмом терену изнад Згорње Беснице код Крања. При паду је задобио компликовани пријелом кука, због чега је морао на операцију.

Несрећа се догодила 29. септембра. Кацин је испричао да му се на стрмој падини штап за ходање заглавио у тлу, након чега је изгубио равнотежу и пао на стијену.

Спасиоци су га збринули на мјесту несреће, али због неприступачног терена није било могуће прићи возилом. Пренијели су га до чистине, одакле га је хеликоптер Словенске војске пребацио у болницу у Јесеницама.

Оперисан је, опоравак траје

Кацин је у болници провео неколико дана, након чега је пуштен на кућну његу. За Н1 Словенија рекао је да опоравак засад иде добро те да је данас први пут успио савладати и неколико степеница.

„Ја сам као Ајрон Мен, пун сам чавала, плочица и другог жељеза“, нашалио се након операције.

Додао је и упозорење свима који ових дана одлазе у бербу гљива да буду опрезни на стрмом терену.

„Прилагодите бербу својим могућностима и не претјерујте. Брзо се може изгубити срећа“, рекао је Кацин.

Ко је Јелко Кацин?

Кацин је један од познатијих словеначких политичара из периода осамостаљења те земље. Године 1991. био је словеначки министар информисања, а током Десетодневног рата редовно се обраћао јавности.

Касније је био и министар одбране Словеније, од 1994. године, те посланик у Европском парламенту од 2004. до 2009. године.

У вријеме пандемије вируса корона био је и један од најпрепознатљивијих владиних портпарола у Словенији, а данас је предсједник словеначког Координационог одбора за државне прославе и манифестације.

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Тагови :

Словенија

Политичари

повреда

спасавање

Крањ

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