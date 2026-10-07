Словеначки политичар брао гљиве, пао и сломио кук

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Словеначки политичар Јелко Кацин тешко се повриједио прошле седмице док је брао гљиве на стрмом терену изнад Згорње Беснице код Крања. При паду је задобио компликовани пријелом кука, због чега је морао на операцију.
Несрећа се догодила 29. септембра. Кацин је испричао да му се на стрмој падини штап за ходање заглавио у тлу, након чега је изгубио равнотежу и пао на стијену.
Спасиоци су га збринули на мјесту несреће, али због неприступачног терена није било могуће прићи возилом. Пренијели су га до чистине, одакле га је хеликоптер Словенске војске пребацио у болницу у Јесеницама.
Кацин је у болници провео неколико дана, након чега је пуштен на кућну његу. За Н1 Словенија рекао је да опоравак засад иде добро те да је данас први пут успио савладати и неколико степеница.
„Ја сам као Ајрон Мен, пун сам чавала, плочица и другог жељеза“, нашалио се након операције.
Додао је и упозорење свима који ових дана одлазе у бербу гљива да буду опрезни на стрмом терену.
„Прилагодите бербу својим могућностима и не претјерујте. Брзо се може изгубити срећа“, рекао је Кацин.
Кацин је један од познатијих словеначких политичара из периода осамостаљења те земље. Године 1991. био је словеначки министар информисања, а током Десетодневног рата редовно се обраћао јавности.
Касније је био и министар одбране Словеније, од 1994. године, те посланик у Европском парламенту од 2004. до 2009. године.
У вријеме пандемије вируса корона био је и један од најпрепознатљивијих владиних портпарола у Словенији, а данас је предсједник словеначког Координационог одбора за државне прославе и манифестације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
22 ч0
Регион
22 ч0
Регион
23 ч0
Најновије
Најчитаније
15
38
15
37
15
37
15
29
15
24
Тренутно на програму